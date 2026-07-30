Alex de Miñaur elimina al hijo de Lleyton Hewitt en Washington

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Washington, 30 jul (EFE).- El australiano Alex de Miñaur eliminó este jueves a su compatriota Cruz Hewitt en la segunda ronda del Abierto de Washington, torneo que ha marcado el debut del hijo de Lleyton Hewitt en el circuito profesional.

De Miñaur, número 6 del mundo y defensor del título en Washington, se impuso a Hewitt por 6-2 y 6-3 en apenas una hora de partido; y en cuartos de final se medirá al estadounidense Brandon Nakashima (n.33).

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De Miñaur, que también tiene nacionalidad española, se puso 5-0 arriba antes de que Hewitt pudiese reaccionar. Hewitt terminó el partido con mejor sabor de boca tras apuntarse un 'break' y varios juegos en blanco al saque.

Hijo del ex número uno del mundo, campeón de Wimbledon y en Nueva York, Cruz Hewitt alcanzó la segunda ronda tras derrotar al estadounidense Marcos Girón en su primer partido como profesional, un resultado que le permitirá entrar en el 'Top 400' mundial.

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De Miñaur es muy cercano a la familia Hewitt, hasta el punto de que Cruz lo definió como un "hermano". Ha pasado temporadas en su casa y ha compartido con ellos celebraciones familiares como la Navidad.

"A lo largo de los años he coincidido con él en torneos, lo veía jugar desde la grada, recogía pelotas en sus entrenamientos, este tipo de cosas", explicó Hewitt sobre su relación con De Miñaur después de su eliminación.

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"Me hace ilusión pensar que, con suerte, podremos volver a jugar un partido el uno contra el otro", añadió el australiano, que reconoció que le gustaría disputar el Abierto de Australia en enero próximo.

Por su parte, De Miñaur aseguró después del partido que espera enfrentarse a Hewitt "muchas más veces en los próximos diez años".

"En los últimos días, desde que se supo el posible enfrentamiento y empezaron a aparecer en redes sociales todas esas fotos antiguas de los dos, ha sido bastante surrealista de ver y comprobar cómo hemos crecido", dijo el australiano.

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"Mirar al otro lado de la pista hoy y ver que estoy jugando contra él, es una sensación muy especial y divertida", añadió De Miñaur, que confesó que no esperaba que Hewitt jugase en Washington y que aún no estaba preparado mentalmente para enfrentarse a él.

"No me lo esperaba. Sabía que en algún momento íbamos a jugar uno contra otro, pero no pensaba que fuese a ocurrir esta semana·, afirmó. EFE

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