Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

2-2. El Málaga suma ante el Al-Ittihad su segundo empate de la pretemporada

Guardar

Alberto Fuentes

Málaga, 30 jul (EFE).- El Málaga sumó su segundo empate de la pretemporada igualando los dos goles del Al-Ittihad saudí en la primera parte (2-2) con tantos de Adrián Niño y Joaquín Muñoz en la segunda mitad, en un partido en el que fue superior y estuvo muy cerca de la remontada.

PUBLICIDAD

El Málaga empezó pecando en exceso de relajación y entró frío al partido, algo que aprovechó el neerlandés Steven Bergwijn para finalizar una gran jugada colectiva tras un error de la defensa local.

El primer gol de los saudíes en el primer minuto de partido provocó una reacción inmediata del Málaga, que empezó a fluir más en ataque, con ocasiones de David Larrubia y Chupe, pero los treinta minutos de superioridad no los pudo traducir en acierto.

PUBLICIDAD

Cuando el equipo de Juanfran Funes buscaba el gol, en una jugada por dentro volvió a golpear la calidad individual del Al-Ittihad, que encontró el 0-2 en un bello disparo lejano del ex del Mónaco George Ilenikhena, que marcó desde la frontal.

Tras el paso por vestuarios, Funes activó un carrusel de cambios que encajaron de pleno en el ritmo del partido, que empezó a ser un monólogo malaguista, con un gran Dani Lorenzo en tres cuartos y el debut de José Salinas, reciente fichaje cedido del Espanyol.

El Málaga buscó el gol con verticalidad hasta que llegó el primero, obra del delantero Adrián Niño, a pase interior de un Carlos Dotor que ya había tenido una ocasión clara minutos antes.

Los cambios del cuadro árabe no tardaron en llegar, pero tampoco el segundo del Málaga al borde de la hora de partido, con un zurdazo cruzado de Joaquín Muñoz, de los jugadores más activos de la segunda parte.

Funes dio cabida a varios estrenos, como el canterano nigeriano Joseph Otu, y mientras rompían en transiciones, llegaron acercamientos de Haitam por la derecha, pero aguantó bien la defensa del Al-Ittihad para que el Málaga cerrara su segundo empate tras el 3-3 ante el Leicester.

- Ficha técnica

2 - Málaga CF: Carlos López; Puga, Calero, Recio, Dani Sánchez; Larrubia, Arriaza, Rafa Rodríguez, Lobete; Eneko y Chupe. También jugaron Joaquín, Dani Lorenzo, Aarón Ochoa, Carlos Dotor, Salinas, Haitam, Juanfran Fernández.

2 - Al Ittihad: Rajkovic; Shanqeeti; Danilo Pereira, Keller, Faqeehi; Aouar, Kaabi, Bergwijn; Roger, Diaby y Ilenikhena. También jugaron Adnan, Ortega, Alfahmi, Simic, Sahli, Yossef.

Goles: 0-1, min. 1: Bergwijn. 0-2, min. 33: Ilenikhena. 1-2, min. 54: Niño. 2-2, min. 58: Joaquín Muñoz.

Árbitro: Francisco Fernández Cintas (Comité Andaluz). Sin amonestaciones.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio del Marbella Football Center en Marbella, Málaga. EFE

afl/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y al cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: recuperan en el mar nueve cadáveres

El Gobierno ha anunciado que las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en Ceuta, pero descartan declarar la emergencia nacional ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y al cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: recuperan en el mar nueve cadáveres

Marc Cucurella y Carlos Alcaraz, unidos por la misma tendencia: los icónicos rizos del futbolista y la melena del tenista, recogidos en unas trenzas

Cucurella ha optado por trenzas largas e individuales, mientras que las de Alcaraz son de raíz

Marc Cucurella y Carlos Alcaraz, unidos por la misma tendencia: los icónicos rizos del futbolista y la melena del tenista, recogidos en unas trenzas

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados ganadores de este sábado 25 de julio

Además de ofrecer premios millonarios, la Lotería Nacional destina parte de la recaudación a proyectos de beneficio social

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados ganadores de este sábado 25 de julio

Estos son los ganadores del sorteo de EuroDreams de este 27 de julio

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del sorteo de EuroDreams de este 27 de julio

Qué está pasando en Ceuta y qué tienen que ver la frontera con Marruecos y la sentencia del Supremo sobre las “devoluciones en caliente”

España ha movilizado al Ejército en la ciudad autónoma ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Qué está pasando en Ceuta y qué tienen que ver la frontera con Marruecos y la sentencia del Supremo sobre las “devoluciones en caliente”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y al cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: recuperan en el mar nueve cadáveres

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y al cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: recuperan en el mar nueve cadáveres

Qué está pasando en Ceuta y qué tienen que ver la frontera con Marruecos y la sentencia del Supremo sobre las “devoluciones en caliente”

El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Así se está viviendo en Ceuta la crisis migratoria, en imágenes: los migrantes desde Marruecos forman 5 kilómetros de cola en la frontera

España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

ECONOMÍA

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

Comprueba si la huelga de Renfe del 31 de julio altera tu tren: las rutas afectadas

Las grandes energéticas ganan 9.629 millones durante los seis primeros meses del año: Iberdrola aporta casi la mitad

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic