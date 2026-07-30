2-2. El Málaga suma ante el Al-Ittihad su segundo empate de la pretemporada

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Alberto Fuentes

Málaga, 30 jul (EFE).- El Málaga sumó su segundo empate de la pretemporada igualando los dos goles del Al-Ittihad saudí en la primera parte (2-2) con tantos de Adrián Niño y Joaquín Muñoz en la segunda mitad, en un partido en el que fue superior y estuvo muy cerca de la remontada.

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El Málaga empezó pecando en exceso de relajación y entró frío al partido, algo que aprovechó el neerlandés Steven Bergwijn para finalizar una gran jugada colectiva tras un error de la defensa local.

El primer gol de los saudíes en el primer minuto de partido provocó una reacción inmediata del Málaga, que empezó a fluir más en ataque, con ocasiones de David Larrubia y Chupe, pero los treinta minutos de superioridad no los pudo traducir en acierto.

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Cuando el equipo de Juanfran Funes buscaba el gol, en una jugada por dentro volvió a golpear la calidad individual del Al-Ittihad, que encontró el 0-2 en un bello disparo lejano del ex del Mónaco George Ilenikhena, que marcó desde la frontal.

Tras el paso por vestuarios, Funes activó un carrusel de cambios que encajaron de pleno en el ritmo del partido, que empezó a ser un monólogo malaguista, con un gran Dani Lorenzo en tres cuartos y el debut de José Salinas, reciente fichaje cedido del Espanyol.

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El Málaga buscó el gol con verticalidad hasta que llegó el primero, obra del delantero Adrián Niño, a pase interior de un Carlos Dotor que ya había tenido una ocasión clara minutos antes.

Los cambios del cuadro árabe no tardaron en llegar, pero tampoco el segundo del Málaga al borde de la hora de partido, con un zurdazo cruzado de Joaquín Muñoz, de los jugadores más activos de la segunda parte.

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Funes dio cabida a varios estrenos, como el canterano nigeriano Joseph Otu, y mientras rompían en transiciones, llegaron acercamientos de Haitam por la derecha, pero aguantó bien la defensa del Al-Ittihad para que el Málaga cerrara su segundo empate tras el 3-3 ante el Leicester.

- Ficha técnica

2 - Málaga CF: Carlos López; Puga, Calero, Recio, Dani Sánchez; Larrubia, Arriaza, Rafa Rodríguez, Lobete; Eneko y Chupe. También jugaron Joaquín, Dani Lorenzo, Aarón Ochoa, Carlos Dotor, Salinas, Haitam, Juanfran Fernández.

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2 - Al Ittihad: Rajkovic; Shanqeeti; Danilo Pereira, Keller, Faqeehi; Aouar, Kaabi, Bergwijn; Roger, Diaby y Ilenikhena. También jugaron Adnan, Ortega, Alfahmi, Simic, Sahli, Yossef.

Goles: 0-1, min. 1: Bergwijn. 0-2, min. 33: Ilenikhena. 1-2, min. 54: Niño. 2-2, min. 58: Joaquín Muñoz.

Árbitro: Francisco Fernández Cintas (Comité Andaluz). Sin amonestaciones.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio del Marbella Football Center en Marbella, Málaga. EFE

afl/ism