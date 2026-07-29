Tellado responde a Sánchez que su familia no debe renunciar a trabajar, sí a delinquir

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Madrid, 29 jul (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha respondido este miércoles al presidente del Gobierno, que se preguntó al hacer balance del curso político si la mujer del jefe del Ejecutivo debería renunciar a trabajar: "La familia de Sánchez no es que tenga que renunciar a trabajar, lo que tiene que hacer es renunciar a delinquir".

El problema, ha continuado Tellado en una jornada organizada por el PP en el Congreso, no es que el hermano y la mujer de Sánchez trabajen, "sino que uno está condenado por prevaricar y la otra procesada por malversar".

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Tellado ha criticado que el Gobierno ataque a quien le investiga y que Sánchez defendiera a su hermano y su mujer como profesionales con una carrera independiente de la suya, cuando, ha denunciado, "utilizaron la cercanía del poder para beneficiarse y para aprovecharse".

También ha cuestionado que Sánchez siga apoyando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "a pesar de sus balbuceos" y de que ha sido "incapaz de dar ninguna explicación" sobre las joyas guardadas en la caja fuerte de su despacho o sobre sus "ingresos indebidos".

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A su juicio, "no es que defienda a Rodríguez Zapatero, es que se está defendiendo a sí mismo", ya que fue él como presidente del Consejo de Ministros quien aprobó el préstamo a la aerolínea Plus Ultra, un "rescate escandaloso e inexplicable", según sus palabras. EFE