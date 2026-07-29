Rosalía, Banderas, el rey y la princesa Leonor, entre los favoritos para irse de cañas

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Madrid, 29 jul (EFE).- Rosalía y Antonio Banderas son las personas favoritas de los españoles para irse de cañas este verano, en una clasificación en la que el rey Felipe y la princesa Leonor aparecen también situados entre los diez primeros puestos.

Así lo refleja la nueva edición del estudio '¿Con quién te irías de cañas?', de Cerveceros de España, elaborado con dos mil encuestas, que desvela los nombres de las principales figuras públicas con las que les gustaría sentarse a disfrutar de una cerveza estas vacaciones.

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El 81 % de los españoles que consumen cerveza lo hacen siempre en compañía y el 61 % lo hace en formato caña en un bar o restaurante, recoge este estudio que destaca también cómo compartir una caña con el rey o charlar sobre el futuro con la princesa en la terraza de un bar es un plan que seduce a miles de españoles.

El estudio establece dos clasificaciones nacionales diferenciadas, una femenina y otra masculina. Rosalía lidera la lista de favoritas, con el 16,6 % de los votos, mientras que Antonio Banderas encabeza la de hombres, con un 14,8 % de los apoyos.

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En este contexto, Felipe VI es la sexta celebridad masculina más votada para compartir una cerveza, con el 7,9 %, y la princesa Leonor entra este año por primera vez en la lista y alcanza la quinta posición, con un 8,2 % de los apoyos.

En la tabla masculina tras el liderazgo de Banderas, están Javier Bardem (11,8 %), Rafa Nadal (11,5 %), Ibai Llanos (10,6 %) y Mario Casas (10,5 %).

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Tras Rosalía, completan la clasificación femenina Úrsula Corberó (12,7 %), Aitana (11,2 %) y Sara Carbonero (10,1 %) hasta llegar a la princesa Leonor.

'Cañas reales'

Atendiendo al perfil de encuestado, el rey registra un índice de voto ligeramente superior entre los hombres que entre las mujeres y cuenta con sus mayores adeptos entre los mayores de 45 años, señala el estudio.

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A nivel geográfico, las comunidades autónomas que más se decantan por el rey para ir de cañas son Murcia (13,8 %), Cantabria (11,7 %) y La Rioja (10 %).

La princesa genera una especial simpatía entre el público masculino, donde prácticamente duplica los votos recibidos entre las mujeres. Por territorios, destaca especialmente en Murcia, donde se convierte en la personalidad femenina más votada (16,3 %) seguida de Baleares (13,8 %) y La Rioja (13,3 %). EFE

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