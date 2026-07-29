Los incendios de Ávila y Madrid están "técnicamente estabilizados"

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Navalcarnero (Madrid).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este miércoles que los incendios de Ávila y Madrid, que han arrasado más de 70.000 hectáreas, se encuentran "técnicamente estabilizados".

Desde el punto de mando avanzado instalado en Navalcarnero el ministro ha presidido este miércoles la reunión del Consejo Nacional de Protección Civil, el ministro del Interior ha señalado que tras una semana de inicio de la emergencia la Dirección Operativa de la misma, es decir, la UME, apoyada informes técnicos regionales y territoriales dan pro "técnicamente estabilizado" los incendios. EFE

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