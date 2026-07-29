La mujer de 34 años asesinada en Barcelona y madre de dos niños, es la víctima 32 de 2026

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Madrid, 29 jul (EFE).- La mujer de 34 años, asesinada presuntamente por su pareja este martes en Barcelona y madre de dos niños, es la víctima 32 de violencia machista en 2026 y la 1.373 desde 2003 cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Además, 22 menores de edad han quedado huérfanos por violencia de género en España, 532 niños desde 2013.

Según ha confirmado el Ministerio de Igualdad, en este último crimen machista no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, que está detenido, después de que acudiera a entregarse a una comisaría de la policía catalana y confesar ser el autor del crimen.

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El crimen se produjo el martes por la tarde, cuando el detenido asesinó supuestamente a puñaladas a su pareja en un domicilio de la calle Andrade, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, y posteriormente se dio a la fuga.

En el momento del asesinato, en el domicilio de familiar se encontraban los dos hijos de la pareja, un niño y una niña menores de edad.

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han instado a llevar a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE