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La FIFA descarta errores arbitrales y del VAR por identificaciones erróneas en el Mundial

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Madrid, 29 jul (EFE).- La FIFA aseguró que la interpretación sobre identidad equivocada se aplicó de manera coherente durante el reciente Mundial y negó que haya habido un error del árbitro o del VAR cuando intervino en estos casos, después de la circular al respecto emitida por IFAB, responsable de las reglas del juego.

"La interpretación de la FIFA sobre la identificación errónea se aplicó de forma coherente durante la Copa del Mundo. Hubo dos casos en los que se identificó erróneamente a un jugador como autor de una infracción sancionable con tarjeta amarilla y el VAR aconsejó al árbitro que corrigiera el error factual provocado por la simulación del rival", señaló un portavoz de la FIFA.

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También afirmó que "la simulación en sí misma no puede ponerse en duda y no debería dar lugar a una sanción disciplinaria contra un rival que, a su vez, pueda acarrear otras consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión por acumulación de amonestaciones".

"No consideramos que esto haya sido un error arbitral ni del VAR, y la decisión restituyó la justicia. Tomamos nota de los comentarios de la IFAB en su circular, hemos estado en contacto con ellos en todo momento y nos confirmaron que esta interpretación es válida, que fue bien recibida y que formará parte del debate sobre las revisiones del Protocolo VAR, tal como se discutió en la última Asamblea General Anual (AGM)", añadió.

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La IFAB emitió una circular (34) ayer en la que explicó que el VAR puede intervenir si ha habido un error al identificar al futbolista amonestado, pero no puede utilizarse para revisar la infracción en sí.

"Una tarjeta amarilla (amonestación) que no constituya una segunda tarjeta amarilla sólo podrá ser objeto de revisión para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la propia infracción no podrá ser revisada ni modificada", expuso.

En otra circular, la número 32, la IFAB explica que "los siguientes incidentes, que ocurren con poca frecuencia, pasarán a ser susceptibles de revisión conforme al protocolo del VAR: tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla mostrada de forma manifiestamente incorrecta, error de identidad cuando se muestre una tarjeta amarilla o roja a un jugador, pero la infracción por la que se ha mostrado la tarjeta haya sido cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos".

Uno de los casos en los que el VAR actuó por error de identidad en el Mundial, ganado por España frente a Argentina, fue en el encuentro de cuartos de final de la Albiceleste contra Suiza, en el que la primera se clasificó para semifinales en la prórroga (1-1/3-1).

El delantero suizo Breel Embolo fue expulsado tras ver una segunda tarjeta amarilla por simulación después de una disputa con Leandro Paredes. El árbitro del encuentro, Joao Pinheiro, sacó amarilla al centrocampista argentino en primera instancia, pero el VAR intervino para anular dicha tarjeta y sancionar al atacante suizo por simulación. EFE

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