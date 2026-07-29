La cuarta ola de calor arranca con avisos en toda España salvo Asturias, Murcia y Baleares

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Madrid, 29 jul (EFE).- La cuarta ola de calor del verano comienza este miércoles con avisos amarillos o naranjas en toda España, salvo Asturias, la Región de Murcia y Baleares, por temperaturas máximas que alcanzarán los 41 grados y que puntualmente podrán llegar a los 42 grados, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Andalucía ha activado el aviso naranja (peligro importante) en Córdoba, Granada y Jaén por máximas de hasta 40 grados en áreas de la campiña cordobesa, la cuenca del Genil y Morena y Condado. En Sevilla el nivel es amarillo (peligro bajo) por valores de 39 grados en la campiña sevillana.

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Todas las provincias de Aragón, junto con Girona y Lleida, en Cataluña, se encuentran en nivel naranja por temperaturas que oscilarán entre los 37 y los 39 grados; Barcelona y Tarragona están en amarillo por máximas de entre 35 y 38 grados.

En Castilla-La Mancha el aviso naranja afecta a toda la comunidad, excepto a la provincia de Guadalajara, con termómetros que alcanzarán los 40 grados. Por su parte en la comunidad de Castilla y León el nivel naranja se ha activado únicamente en Burgos, Soria y Valladolid por calor de entre 37 y 39 grados, mientras que el resto de las provincias está en amarillo.

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En el centro peninsular, la Comunidad de Madrid se encuentra en nivel naranja por temperaturas de hasta 39 grados en el área metropolitana y del Henares, así como en las zonas sur, las Vegas y oeste. En la sierra, el aviso es amarillo por máximas de 36 grados.

La comunidad de Navarra está en naranja por calor de hasta 41 grados en el centro, aunque de forma local podrán alcanzarse los 42 grados en Pamplona capital y en zonas bajas de la Ribera.

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En el País Vasco, los termómetros llegarán a los 39 grados en Álava y a los 37 en el interior de Gipuzkoa y en La Rioja se alcanzarán los 40 grados en la Ribera del Ebro, aunque localmente las máximas también podrían subir hasta los 42.

Las comunidades de Cantabria, Extremadura, Galicia, Comunidad Valenciana y las Canarias están con nivel amarillo por valores que oscilarán entre los 35 y 39 grados.

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Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE