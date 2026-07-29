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La Bienal de Sevilla reúne a más de un centenar de voces en casi 30 espectáculos de cante

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Sevilla, 29 jul (EFE).- La programación de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, que se celebra del 9 de septiembre al 3 de octubre, contará con cerca de una treintena de propuestas centradas en el cante, que reunirán a más de un centenar de voces de jóvenes valores y maestros como José Mercé.

La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla acoge el 10 de septiembre 'El mundo por montera', un primer espectáculo dirigido artísticamente por Andrés Marín junto con el director de la Bienal, Luis Ybarra.

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Está concebido para celebrar el centenario del momento en el que el flamenco se proyectó definitivamente hacia el gran público.

José Mercé, José de la Tomasa, Martirio, Arcángel, La Tremendita, Ángeles Toledano, El Perrete y Manuel de la Tomasa pondrán voz a una gala intergeneracional que contará también con el Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Patricia Guerrero, y con las guitarras de Manolo Franco, Alfredo Lagos y David de Arahal.

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Se trata de una radiografía del flamenco actual que evocará, sin imitarla, a aquella generación formada por figuras como La Niña de los Peines, Pepe Marchena, Manuel Vallejo, Pepe Pinto o Antonio Chacón, protagonistas del salto del arte jondo a los grandes aforos durante la década de 1920 del siglo pasado.

"Una Bienal que echa la vista hacia el flamenco de los años 20 no podía entenderse sin el protagonismo esencial del cante", ha dicho Ybarra en declaraciones difundidas por el Ayuntamiento de Sevilla. EFE

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