FundéuRAE: “fast fashion”, alternativas

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Madrid, 29 jul (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que expresiones como “moda rápida” o “moda pronta” son alternativas preferibles al extranjerismo “fast fashion”.

Aun así, en las noticias pueden leerse frases como “Cada vez resulta más difícil mantener la viabilidad del servicio debido al crecimiento de la fast fashion”, “Pasa a trabajar en una firma que hasta hace no mucho se consideraba fast fashion puro y duro” o “La tendencia de la ‘fast fashion’ va en aumento y daña el planeta”.

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El anglicismo “fast fashion” se emplea para aludir a un tipo de moda que se produce y comercializa primando la rapidez, frecuentemente asociada a su efimeridad. En sustitución de esta denominación inglesa, se puede recurrir a otras expresiones como “moda rápida” (igual que “comida rápida” en lugar de “fast food”) o “moda pronta”, que describen con precisión aquello de lo que se quiere hablar. Se trata de denominaciones comunes, por lo que se escriben con minúscula, y no necesitan comillas.

Por tanto, en los ejemplos se podría haber escrito mejor “Cada vez resulta más difícil mantener la viabilidad del servicio debido al crecimiento de la moda rápida”, “Pasa a trabajar en una firma que hasta hace no mucho se consideraba moda rápida pura y dura” y “La tendencia de la moda pronta va en aumento y daña el planeta”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE