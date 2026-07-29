El Real Madrid cerrará su pretemporada contra el Schalke 04 el 16 de agosto

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Madrid, 29 jul (EFE).- El Real Madrid cerrará su pretemporada con un partido amistoso el 16 de agosto, a las 17.00 horas CET (15.00 GMT), ante el Schalke 04, al que se enfrentará en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen (Alemania) y que será su último test previo al comienzo de la Liga.

"El Real Madrid jugará un encuentro de preparación ante el Schalke 04 el próximo domingo, 16 de agosto, a las 17:00 horas. Los jugadores de (Jose) Mourinho se desplazarán a Alemania para afrontar el amistoso en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen", explicó el club blanco en un comunicado.

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El estadio del conjunto alemán tiene capacidad para 62.000 espectadores y cumple 25 años desde que fue inaugurado, motivo por el que se ha colado en la agenda del conjunto blanco, que tiene aplazado su primer encuentro de LaLiga EA Sports (Primera) ante la Real Sociedad, que se disputaría justo ese fin de semana, para respetar el descanso de los futbolistas que alcanzaron las últimas rondas del Mundial.

Como parte de su preparación con vistas a la temporada 2026-2027, que arrancó el 13 de julio, el Real Madrid ha disputado hasta la fecha dos partidos de entrenamiento en el estadio Alfredo Di Stéfano ante Alcorcón y Leganés, que resolvió con victorias por 1-0 y 4-1, respectivamente.

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Bajo las órdenes de Mourinho, la plantilla merengue disputará su próximo choque amistoso el 1 de agosto ante el Fiorentina italiano en Klagenfurt (Austria), antes de viajar a Hungría para enfrentarse el día 8 al Ferencváros, que ya está inmerso en la previa de la Liga Europa.

El 12 de agosto, los blancos estarán de nuevo en España para jugar el trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo de La Coruña, de vuelta a Primera después de ocho temporadas, y cuatro días más tarde se desplazarán a Alemania para medirse al Schalke 04.

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El día 22, el Real Madrid arrancará la competición con la disputa de la segunda jornada de Liga, en la que visitará al Espanyol para, cuatro días más tarde, jugar como local el partido aplazado por el Mundial ante la Real Sociedad, correspondiente a la primera jornada. EFE