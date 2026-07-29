El lateral izquierdo Julio Díaz ficha por el Sevilla para las cuatro próximas temporadas

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Sevilla, 29 jul (EFE).- El Sevilla ha fichado al lateral izquierdo Julio Díaz para las próximas cuatro temporadas procedente del Atlético de Madrid, que conserva la mitad de los derechos de un futbolista que llega a la entidad sevillista sin contraprestación económica alguna, según hizo oficial este miércoles el club andaluz.

Díaz, quien este martes pasó las pruebas médicas en Sevilla, se incorporará desde este miércoles a los entrenamientos del técnico sevillista, Luis García Plaza.

Con 21 años y con contrato en el Atlético de Madrid hasta junio de 2028, el zaguero se ha decidido por la opción del Sevilla antes que hacerlo con el Levante, con el que habría negociado las pasadas semanas y tenía un principio de acuerdo.

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Madrileño de San Fernando de Henares, este futbolista formado desde niño en el Atlético y que también se puede desempeñar como extremo, cuenta con una treintena de partidos internacionales con los distintos escalafones inferiores de la selección nacional y disputó la pasada temporada cuatro partidos de Primera división, entre ellos el que su equipo jugó en el Sánchez-Pizjuán. EFE