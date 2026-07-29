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Economía acuerda acuñar 50.000 piezas conmemorativas del Mundial de Fútbol

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Madrid, 29 jul (EFE).- El Ministerio de Economía, Comercio y empresa ha acordado la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas conmemorativas de la victoria de España en el Mundial de Fútbol de 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, según publica estE martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La emisión, que llevará a cabo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, constará de un máximo de 50.000 piezas de 4 reales cada una con un valor facial de 5 euros, y su precio de venta será de 60,33 euros, IVA excluido.

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En anverso reproducirá el retrato de Su Majestad el Rey Felipe VI, junto con la leyenda FELIPE VI REY DE ESPAÑA, así como el año de acuñación, 2026, todo ello rodeado de una gráfila de perlas.

En el reverso, en la parte superior de la moneda aparecerá el logotipo del campeonato FIFA WORLD CUP 26 y, en la parte inferior, de forma circular y en mayúsculas, la leyenda CAMPEONES DEL MUNDO.

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El BOE explica que la proclamación de la selección española de fútbol como campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 constituye "un acontecimiento de especial relevancia que trasciende el ámbito deportivo, proyectándose como símbolo de excelencia, cohesión y reconocimiento internacional de España".

Este logro, fruto del esfuerzo, el talento y el trabajo en equipo, ha generado un amplio reconocimiento social e institucional, reforzando los valores asociados al deporte y la imagen de España en el exterior, añade el texto. EFE

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