Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Disminuye la intensidad del fuego en el incendio forestal de la Comunidad de Madrid

Guardar

Madrid, 29 jul (EFE).- Las mejores condiciones meteorológicas de la noche junto con los trabajos desarrollados por los efectivos han ayudado a disminuir la intensidad del fuego y a favorecer la estabilización del perímetro del incendio forestal que afecta a la Comunidad de Madrid, lo que contribuirá a su control definitivo.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid, que no obstante advierte de que para este miércoles hay que ser cautos dada la magnitud del incendio, con alrededor de 250 kilómetros de perímetro, y el inicio de una nueva ola de calor.

PUBLICIDAD

Los esfuerzos se centrarán en asegurar el perímetro, vigilar nuevos focos y refrescar las zonas a fin de conseguir el control y estabilización del incendio antes de que la situación meteorológica se haga más desfavorable.

Por su parte el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha informado de que durante la noche el incendio se ha mantenido sin reproducciones y que los equipos de extinción han seguido trabajando en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo: los primeros evacuados regresan a sus casas mientras los fuegos siguen activos en Ávila-Madrid y La Vall d’Uixó

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo: los primeros evacuados regresan a sus casas mientras los fuegos siguen activos en Ávila-Madrid y La Vall d’Uixó

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

El valor de las gasolinas dependen de una serie de factores tanto nacionales como internacionales

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Detenido un hombre como presunto autor del asesinato de una mujer delante de sus hijos menores en Barcelona

Según los Mossos d’Esquadra, la pareja de la víctima se dio a la fuga e incendió el coche en el que viajaba

Detenido un hombre como presunto autor del asesinato de una mujer delante de sus hijos menores en Barcelona

Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Busca afianzar las modificaciones impulsadas bajo la administración de Donald Trump, que lleva meses advirtiendo sobre una posible reducción de la ayuda militar estadounidense

Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

La cuarta ola de calor del verano pone en alerta a casi toda España, dificulta las labores de extinción y dispara el riesgo de nuevos incendios

La Aemet advierte de que los termómetros podrían superar los 42 grados este miércoles

La cuarta ola de calor del verano pone en alerta a casi toda España, dificulta las labores de extinción y dispara el riesgo de nuevos incendios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Estados Unidos lanza su “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Juan José Ebenezer, mecánico: “No arranques el coche con el aire acondicionado puesto, espera unos segundos antes de encenderlo”

La Junta de Castilla y León desmantela las torres de vigilancia forestal en Segovia y las sustituye por “casetas de obra”: “Ha afectado en el incendio de Brieva”

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

La Complutense reclama que Begoña Gómez y su asesora le indemnicen en caso de ser condenadas por malversación con 113.509 euros por apropiarse del ‘software’

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “No puedes teletrabajar desde donde te dé la gana”

La realidad de eliminar el secreto salarial: las empresas españolas creen estar preparadas, pero el 77% de los empleados ni siquiera conoce cuáles son sus nuevos derechos

El detalle hipotecario que explica por qué algunas familias resisten mejor las subidas de tipos y por qué las crisis no golpean a todos igual

Las firmas españolas que compiten por tener un billete en el futuro: así es el diseño que busca una revolución del euro

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026