Disminuye la intensidad del fuego en el incendio forestal de la Comunidad de Madrid

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Madrid, 29 jul (EFE).- Las mejores condiciones meteorológicas de la noche junto con los trabajos desarrollados por los efectivos han ayudado a disminuir la intensidad del fuego y a favorecer la estabilización del perímetro del incendio forestal que afecta a la Comunidad de Madrid, lo que contribuirá a su control definitivo.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid, que no obstante advierte de que para este miércoles hay que ser cautos dada la magnitud del incendio, con alrededor de 250 kilómetros de perímetro, y el inicio de una nueva ola de calor.

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Los esfuerzos se centrarán en asegurar el perímetro, vigilar nuevos focos y refrescar las zonas a fin de conseguir el control y estabilización del incendio antes de que la situación meteorológica se haga más desfavorable.

Por su parte el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha informado de que durante la noche el incendio se ha mantenido sin reproducciones y que los equipos de extinción han seguido trabajando en la consolidación del perímetro y en el remate de los puntos calientes.EFE

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