Detenido en la playa de Palma con 3 kilos de metanfetaminas, medio de heroína y 16.800 €

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Palma, 29 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en la playa de Palma, en Mallorca, a un hombre, que ya está en prisión, acusado de un delito de tráfico de drogas tras intervenirle tres kilos de metanfetaminas, medio kilo de heroína, 731 gramos de MDMA, 204 gramos de tusi y 16.800 euros en efectivo.

Según ha informado este miércoles la Policía, el arresto se produjo el pasado domingo durante un control preventivo en la segunda línea de la playa de Palma.

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Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida a la carrera y arrojó las llaves de su coche debajo de otro vehículo.

En el registro del automóvil, los agentes le intervinieron cinco teléfonos móviles y algo más de 3.500 euros en efectivo, mientras que en el maletero del vehículo localizaron una bolsa con tres kilos de metanfetamina, 500 gramos de heroína, 731 gramos de MDMA, 204 gramos de tusi y otra bolsa con más de 14.000 euros en billetes fraccionados.

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El hombre fue arrestado y, tras ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión. EFE