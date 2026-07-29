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Castilla y León encara la cuarta ola de calor con 5 incendios activos, uno de nivel máximo

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Valladolid, 29 jul (EFE).- Castilla y León encara la cuarta ola de calor que arranca este miércoles con cinco incendios activos, entre ellos el de Burgohondo, en Ávila, el mayor en la historia de España, que ha calcinado más de 50.000 hectáreas y en nivel de peligrosidad dos, con otros dos en León en nivel uno, en La Utrera y en Moreda.

Además hay otros dos incendios activos en Caboalles de Arriba, en León, y en Vecinos, en Salamanca; y ya están estabilizados los de Murias de Ponjos y Quintela, en León.

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El incendio de Burgohondo no se ha movido "ni un centímetro" durante la noche aunque afronta una jornada adversa por la subida de las temperaturas de este miércoles, y el operativo se centrará en estabilizar su perímetro de 180 kilómetros.

El adjunto al director de extinción del operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León, Francisco Bolaños, ha trasladado esta mañana en un comunicado de audio que la noche ha sido "muy tranquila" y el fuego no se ha movido "ni un centímetro".

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El operativo se ha centrado durante la noche en una reproducción del Alto Mijares y algún movimiento en el borde del incendio en los pinares de Casillas pero "en general ha sido tranquilo".

Este miércoles, Bolaños ha explicado que los trabajos se centrarán en la estabilización del incendio, con 180 kilómetros de perímetro, por lo que dar por estabilizado un perímetro de esas dimensiones supondrá un "trabajo de muchos días".

Además, la buena evolución del incendio declarado en La Utrera, en el municipio de Valdesamario (León), que tras los trabajos de la noche tiene el perímetro estabilizado y no presenta llama, permite rebajar a nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y el realojo de los vecinos evacuados de La Utrera y La Velilla, así como levantar el confinamiento de La Garandilla y El Castro.

La decisión la ha tomado esta mañana el CECOPI, en una reunión en la que se ha valorado la situación del fuego, que se declaró a las 14.45 horas del martes por causas que están bajo investigación si bien las primeras hipótesis apuntan a que fue intencionado, y que tuvo que declararse de IGR 2 por el riesgo para la población.

El operativo de extinción de incendios trabaja en otro fuego declarado en Moreda, también en la provincia leonesa, que se inició la pasada madrugada y se ha declarado de nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial dado que se estima que se puedan requerir más de 12 horas para estabilizarlo.EFE

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