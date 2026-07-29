CaixaBank gana 3.203 millones hasta junio, un 8,5 % más, por una mayor actividad comercial

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València/Barcelona, 29 jul (EFE).- CaixaBank cerró el primer semestre del año con un beneficio de 3.203 millones de euros, un 8,5 % más que en el mismo periodo del año anterior, gracias al crecimiento de la actividad comercial y de los ingresos por servicios.

De enero a junio el margen de intereses alcanzó los 5.390 millones de euros, un 2 % más, mientras que el margen bruto, que refleja el conjunto de ingresos del negocio bancario, se situó en 8.338 millones, un 3,7 % más, según la información remitida este miércoles por el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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En cuanto a los ingresos por servicios, generaron 2.772 millones, un 7,4 % más, respaldados por el crecimiento del 12,1 % de los ingresos por gestión patrimonial (hasta 1.091 millones) y del 14,5 % en el caso de los ingresos por seguros de protección (hasta 658 millones). EFE