Belarra carga contra Ayuso tras comprar la Comunidad de Madrid un ático: "Encima de ladrona, avariciosa"

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser una "ladrona" y una "avariciosa" tras adquirir el Gobierno regional un ático en el distrito madrileño de Chamberí.

"¿Ayuso no vivía ya en un ático de lujo pagado con el dinero de los madrileños y madrileñas, vía privatización a Quirón y gracias al dinero corrupto que recibió de esa empresa su novio? ¿Para qué quiere otro? Encima de ladrona, avariciosa", ha lanzado a través de un mensaje en 'X' la también futura candidata de Podemos a las elecciones autonómicas de Madrid en 2027 aludiendo a una información publicada por el diario 'El País'.

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Por su parte, la presidenta madrileña ha descartado este miércoles que el Gobierno regional haya adquirido el ático de Chamberí para un uso personal y lo ha enmarcado en la reforma "integral" de la Real Casa de Correos que se va a llevar a cabo.

A su vez, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, se ha expresado en términos similares al tachar de "infame" la adquisición de dicho ático con el "dinero de todos" los madrileños.

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"Primero fue un chalet en Rascafría. Ahora la Comunidad de Madrid compra un ático de lujo para uso y disfrute de Ayuso, como su "oficina temporal". Ático con una terraza de 200 metros. Se estima que puede costar 6 millones. Cerca del ático de su novio", ha espetado también en redes sociales.