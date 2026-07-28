Zambia y el retorno de Egipto marcan la tercera jornada de la Copa Femenina Africana

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Rabat, 28 jul (EFE).- Zambia y Egipto se enfrentarán este martes por primera vez en la historia de la Copa Africana de Naciones Femenina 2026 (WAFCON) en la tercera jornada de la fase de grupos en un partido que se jugará en el estadio Olímpico de la capital marroquí.

Egipto se estrena hoy en el torneo continental tras diez años de ausencia, mientras que las zambianas afrontan su quinta participación consecutiva, consolidando su posición entre las potencias emergentes del fútbol femenino africano.

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Esta jornada se completará con el duelo entre Nigeria, vigente campeona, y Malawi en el estadio Al Barid, de Rabat.

Por otra parte, la segunda jornada de la fase de grupos quedó marcada en la noche del lunes por la victoria de Costa de Marfil frente a Burkina Faso (4-1), y la de Tanzania sobre Sudáfrica (2-1).

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Costa de Marfil tuvo una victoria contundente ante Burkina Faso en un derbi de África Occidental disputado en el estadio Larbi Zaouli de Casablanca. Las marfileñas se adelantaron en el marcador en el minuto 7 por medio de Rebecca Elloh, antes de que Inès Konan ampliara la ventaja con un doblete en los minutos 14 y 23.

Burkina Faso afrontó el segundo tiempo en inferioridad numérica tras la expulsión de Faoziatou Ouedraogo en el minuto 52. N’Sira Ouedraogo marcó el cuarto gol de Costa de Marfil en el minuto 56, mientras que Adama Congo acortó diferencias para las burkinesas en el minuto 60.

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Por su parte, Tanzania se impuso por 2-1 a Sudáfrica en su debut en el Grupo B en el estadio Moulay Rachid de Casablanca. El combinado tanzano se adelantó en el marcador en el minuto 37 gracias a un gol de Diana Msewa, aunque las 'Banyana Banyana' lograron igualar el encuentro en el tiempo añadido de la primera mitad (45+2) cuando Bambanani Mbane aprovechó un balón suelto para marcar.

En el segundo tiempo, Tanzania volvió a golpear con un gol de Hasnath Ubamba en el minuto 87 que acabó dando victoria a las 'Twiga Stars'.

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En esta edición de la WAFCON participan por primera vez 16 selecciones nacionales, repartidas en cuatro grupos de cuatro equipos. EFE