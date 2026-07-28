Vox, al borde de romper con el PP en Sevilla: "Es casi imposible mantener el pacto"

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Sevilla, 28 jul (EFE).- Vox ha anunciado que, tras aprobar el Ayuntamiento de Sevilla la licencia para una mezquita, desconvoca la reunión de seguimiento de pacto que tiene que el PP local, lo que supone un "grave" distanciamiento con el Gobierno del popular José Luis Sanz: "Es casi imposible mantener el pacto".

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Gonzalo García de Polavieja, ha explicado en rueda de prensa que la aprobación de la licencia para construir la mezquita supone "un punto de inflexión en la relación política" entre su formación y el PP.

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"La confianza constituye la base imprescindible de cualquier acuerdo de estabilidad y apoyo, y esa confianza ha quedado gravemente quebrantada", ha abundado el portavoz municipal de Vox, partido que mantiene un pacto que daba, hasta ahora, estabilidad al alcalde, el popular José Luis Sanz, quien necesita dos votos para llegar a la mayoría absoluta en el Consistorio.

El proyecto, impulsado por la Fundación Mezquita de Sevilla, cuenta con un presupuesto de 15 millones de euros y está previsto que se levante en un solar del Polígono Sur, en la capital andaluza, con un diseño del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra y unos 6.000 metros cuadrados, mil de esos para la mezquita.

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Además de ese distanciamiento, Vox ha anunciado que presentará "en los próximos días" un recurso de alzada contra el acuerdo adoptado por Urbanismo por el que se concede licencia de obras a la mezquita, decisión que se ha tomado "con el único en voto en contra" de los de Santiago Abascal, ha subrayado García de Polavieja.

Ese recurso de alzada pedirá la paralización del proyecto como medida cautelar y la decisión deberá ir, ha explicado el portavoz de Vox, a Urbanismo en un plazo de tres meses como máximo, donde habrá "una oportunidad de oro para saber qué opinan las fuerzas políticas de esta ciudad sobre el proyecto".

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Si ese recurso de alzada no prospera, Vox acudirá a la Justicia ordinaria mediante un recurso contencioso administrativo donde también pedirán la paralización del proyecto de forma cautelar.

Para Vox, la relación con el PP no está rota por ahora, pero sí dañada a un punto que califican de "muy grave" y han acusado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de ponerse "en contra de los vecinos" del Polígono Sur.

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En esa línea se ha pronunciado también el portavoz del grupo parlamentario andaluz de Vox, Javier Cortés, quien ,en una publicación de su perfil en la red social X, ha difundido un montaje del alcalde de Sevilla vestido con ropaje árabe y el texto que asegura que su formación "hará todo lo que esté a su alcance para mantener la identidad y seguridad" de la ciudad.

García de Polavieja ha insistido en que quieren "imponer un centro de islamización" en Sevilla sin estar claro, ha abundado, "quién lo financia".

"En Vox no queremos que se enseñe que las mujeres tienen menos derechos que el hombre, que se impongan unas cárceles de tela", ha explicado García de Polavieja, quien ha insistido en que para su formación es "casi imposible mantener a un Gobierno que pone alfombra roja " a este proyecto.

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Sobre si negociarán con el PP el Presupuesto para Sevilla para 2027, el portavoz de Vox ha explicado que lo estudiarán, pero para ejecutar y desarrollar las cuentas de la ciudad "hace falta un clima de confianza y si esa confianza se pierde, es casi imposible".

Este episodio es, ha abundado García de Polavieja, "nuevo ejemplo de la absoluta falta de lealtad institucional del Gobierno municipal del Partido Popular hacia Vox, ignorando una cuestión de enorme trascendencia social y política para la ciudad". EFE

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