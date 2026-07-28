'Spider-Man: Brand New Day', el superhéroe se hace adulto y se enfrenta a nuevas amenazas

Guardar

Madrid, 28 jul (EFE).- En 'Spider-Man: Brand New Day', que se estrena este miércoles, el superhéroe arácnido es un joven adulto y solitario que "trata de descubrir hacia dónde se dirige su vida", como explicó a EFE su protagonista, Tom Holland, mientras combate contra nuevas y poderosas amenazas criminales.

Llamada a ser un éxito en taquilla, la película está coprotagonizada por Zendaya, pareja de Holland en la vida real. Ambos actores de Hollywood hacen doblete en las películas que previsiblemente serán las más vistas en los cines de todo el mundo en los próximos días o semanas, pues también son parte del elenco de 'La Odisea', de Christopher Nolan, estrenada el 17 de julio.

PUBLICIDAD

"La importancia de la comunidad, de contar con el apoyo de los seres queridos en momentos difíciles, la amistad, la exposición al mundo y a la vida", son algunos de los temas que aborda una cinta plagada además de una buena dosis de aventuras y acción, dijo Holland (30 años) cuando pasó por Madrid con Zendaya (29) para presentar la película el pasado 16 de junio.

Producida por Sony Pictures, 'Spider-Man: Brand New Day' está dirigida por Destin Daniel Cretton ('Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'), con guion de Chris McKenna y Erik Sommers y basada en el cómic de Marvel creado por Stan Lee y Steve Ditko. Su elenco lo completan Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, entre otros.

PUBLICIDAD

Es la cuarta película del hombre araña para Zendaya y Tom Holland, tras la trilogía 'Homecoming' (2017), 'Far From Home' (2019) y 'No Way Home' (2021). Los intérpretes comenzaron una relación sentimental, también en la vida real, ya desde la primera entrega.

Ahora, sus personajes han crecido y deben decidir hacia dónde se dirige su vida. "Todos llegamos a ese punto en el que hay que empezar a tomar decisiones de adultos de verdad", aseguró a EFE la actriz estadounidense.

PUBLICIDAD

La última entrega del hombre araña es, de las protagonizadas por Holland, en la que más tiempo lleva puesta la máscara. Y pese a ello, es precisamente en la que "empiezas a darte cuenta de que hay un ser humano dentro de este traje", aseguró la actriz, a quien eso le parece "muy conmovedor".

"Lo que hace que la gente lo quiera tanto es la bondad y la ternura que hay en él como Peter Parker, que en última instancia lo llevan a autosabotearse y a hacer cosas por el bien de los demás, olvidándose a veces de sí mismo, porque al fin y al cabo, prioriza ser una buena persona", remarcó la intérprete.

PUBLICIDAD

Una idea enfatizada por Holland, que destacó que por ejemplo se ha decidido en algunas escenas conservar las arrugas y defectos del traje de súperhéroe "porque es esa textura la que convence al público de que hay alguien debajo del traje". "Hay un hombre viviendo ahí dentro. Un hombre en conflicto", precisó el actor.

Por eso, según Holland, esta es "la versión más introspectiva" de Spider-Man, y es "menos una película de superhéroes y más una película sobre un ser sobrehumano". EFE

PUBLICIDAD

(foto)