Sánchez exhibe sus logros en tres años como aval ante la recta final de la legislatura

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Madrid, 28 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este martes un balance de la legislatura en el que ha destacado logros que considera que han convertido a España en un país mejor y que ha presentado como hoja de servicios ante la recta final de su mandato, al que ha dicho que aún le queda un año.

Sánchez ha comparecido en el Palacio de la Moncloa para hacer el tradicional balance del curso político, en una comparecencia muy marcada por los incendios que asolan varias provincias, pero su intervención ha servido para analizar no solo su gestión en ese periodo, sino en toda la legislatura.

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Mención especial ha hecho a los logros económicos y sociales, que ha contrapuesto con la labor de los gobiernos del Partido Popular y que se ha mostrado convencido de que no se habrían conseguido si el ahora principal partido de la oposición estuviera al frente del Ejecutivo.

Ha asegurado que aún hay contenido para lo que resta de su mandato frente a las opiniones contrarias del líder del PP, Alberto Núñez Feijóó, y de su partido, ya que aún quedan muchas cosas por hacer, ha dicho.

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"Queda un año para culminar esta legislatura", ha aseverado Sánchez dando a entender que no prevé un adelanto electoral.

Fuentes del Gobierno han subrayado que esa sigue siendo la intención, completar la legislatura, pero que si se convocara unos meses antes sería un mero adelanto técnico.

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Esa es la interpretación que ya se dio cuando el mes pasado Sánchez, ante la posición del PNV, no cerró la puerta a un adelanto de unos meses en caso de que no saliera adelante el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.

Unos presupuestos que el jefe del Ejecutivo ha reiterado que tienen intención de presentar después del verano con la voluntad de que puedan conseguir los apoyos necesarios en el Congreso.

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Se trata de un objetivo que asume difícil pero que se va a intentar, como se intentará también llegar a un acuerdo para aprobar el real decreto en materia de vivienda que se iba a aprobar este martes por el Consejo de Ministros pero que tuvo que posponerse ante la falta de apoyos.

Sánchez, que ha defendido la agenda "del sentido común" que está llevando a cabo el Ejecutivo en un contexto "nada fácil", ha reiterado ante los incendios forestales que es imprescindible llegar a un pacto de Estado para hacer frente al cambio climático.

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No prevé llamar por ahora a Feijóo para intentar convencerle de la necesidad de ese pacto, pero ha subrayado que le cuesta mucho creer que se niegue la evidencia científica o se rechace ese acuerdo solo porque ha sido el Gobierno quien lo ha planteado.

Ha pedido la unidad de las administraciones para combatir los incendios, ante los que el Consejo de Ministros ha dado el paso de declarar zonas de emergencia los territorios afectados para empezar los trámites que permitan la llegada de ayudas.

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No ha habido referencias en su intervención inicial a los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno, aunque sí ha destacado que en la reunión de este martes se ha aprobado en segunda ronda el proyecto de ley orgánica de integridad pública.

Se trata de una iniciativa prometida hace un año y que busca prevenir la corrupción en la contratación pública, detectar esas posibles prácticas y castigarlas con mayor dureza.

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Sí ha entrado en los casos concretos judiciales a preguntas de los informadores, y, así, ha asegurado que mantiene su respaldo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha pedido respetar su presunción de inocencia.

Sánchez ha dicho que la investigación judicial del préstamo a la aerolínea Plus Ultra aún se encuentra en "fase inicial" y ha pedido esperar a ver en "qué deriva", pero ha defendido que el expediente del préstamo es "intachable" y se ha revisado "por activa, por pasiva y por perifrástica".

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También ha defendido la profesionalidad de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano David Sánchez frente a la "intencionalidad" de las acusaciones populares, refiriéndose a PP y Vox: "¿No están impulsando una causa política? Yo creo que no es una opinión, es un hecho".

"Ese es el tipo de oposición que tenemos", ha subrayado al referirse a la situación de su mujer y su hermano en las causas judiciales que les afectan. EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)