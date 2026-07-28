Rodri Hernández, intervenido con éxito de una cirugía en la espalda

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Redacción Deportes, 28 jul (EFE).- El español Rodrigo Hernández ha sido intervenido con éxito de una cirugía menor de la espalda para solucionar unas molestias, según informó este martes su club, el Manchester City inglés.

El capitán del club 'citizen', que recientemente se proclamó campeón del mundo con la selección española y fue elegido Balón de Oro del torneo, iniciará un breve período de rehabilitación, pero podrá comenzar sin problemas la temporada 2026-2027.

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En los últimos días, el futuro de Rodri está en el aire por el reciente interés del Real Madrid y el FC Barcelona en hacerse con sus servicios. El mediocentro finaliza su contrato con el City el 30 de junio de 2027 y, pese a que el club inglés le hizo una oferta para renovar, todavía no ha tomado una decisión. EFE