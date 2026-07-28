Noche "bastante favorable" en el incendio de Ávila, pero con algunas reproducciones

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Ávila, 28 jul (EFE).- El incendio de Ávila, el mayor de la historia de España con más de 50.000 hectáreas arrasadas, ha tenido esta noche una evolución "bastante favorable", según ha señalado a los periodistas el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga (Ávila), ha explicado que la pasada madrugada ha resultado "bastante favorable, después de las condiciones climatológicas tan adversas de ayer lunes".

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No obstante, se han producido "pequeñas reproducciones" que están siendo controladas por los medios desplazados a este incendio con un perímetro de más de 160 kilómetros.EFE

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