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Más de 70 migrantes acceden a nado en Ceuta mientras Marruecos frena a más de 200

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Ceuta, 28 jul (EFE).- Ceuta ha vuelto a vivir una madrugada de máxima presión migratoria, agravada por la falta de visibilidad en algunas zonas del mar por la niebla, lo que ha provocado el acceso de más de 70 migrantes de distintas nacionalidades, mientras que Marruecos ha conseguido frenar a más de 200 personas más.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la situación se ha vuelto a vivir en el espigón fronterizo sur del Tarajal, por donde grupos de migrantes han intentado acceder a nado, al igual que han hecho otras personas durante los últimos días.

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Las primeras estimaciones indican que más de 70 migrantes han logrado acceder, la totalidad magrebíes -marroquíes y argelinos-, mientras que las embarcaciones que Marruecos ha dispuesto en el mar han conseguido evitar que otros más de 200 lograran alcanzar las costas ceutíes.

Los agentes de la Guardia Civil han advertido de que se encuentran desbordados ante este tipo de situaciones, según han denunciado las propias organizaciones de este cuerpo policial.

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Todos los migrantes acuden al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que tiene sus 512 plazas cubiertas, por lo que más de 400 personas se agolpan ya en el exterior a la espera de poder acceder al interior del recinto. EFE

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