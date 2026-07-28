Levantan la evacuación de los vecinos de Fresnedillas y Zarzalejo, en Madrid

Navalcarnero (Madrid), 28 jul (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que se ha levantado la evacuación de las localidades madrileñas de Fresnedillas de la Oliva y de Zarzalejo y el confinamiento de Santa María de la Alameda y de Pelayos de la Presa, con la excepción esta última de dos urbanizaciones. EFE

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