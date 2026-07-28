Las playas avanzan en la inclusión con banderas que ayudan a los daltónicos

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Adriana Agüero y Álvaro Higuera

Santander, 28 jul (EFE).- Las personas con daltonismo pueden, desde este verano, y gracias a una iniciativa de Cruz Roja en las playas de Cantabria, distinguir el color de la bandera que les indica si el baño es recomendable o si, por el contrario, deben permanecer fuera del agua.

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Todas las mañanas, antes de que lleguen los primeros bañistas, los socorristas de las playas cántabras analizan el estado del mar, el viento y las corrientes para decidir qué bandera ondeará ese día.

De esa decisión depende que esté permitido el baño, en caso de que la bandera sea verde; se recomiende precaución, con bandera amarilla; o no se pueda entrar al agua, si el color es rojo.

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Mirar la bandera es un gesto casi automático para quienes llegan a la playa, pero identificar si es verde, amarilla o roja no resulta igual de sencillo para todas las personas.

Por ello, desde este año, en los puestos de los socorristas de muchas playas cántabras ya se pueden ver banderas adaptadas para personas con daltonismo, que incorporan símbolos que permiten interpretar el mensaje sin necesidad de distinguir los colores.

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Estas banderas cuentan, además de con los colores tradicionales, con la simbología del sistema ColorADD, que consiste en un lenguaje visual universal y no discriminatorio diseñado para que las personas con daltonismo puedan identificarlos.

En este código, la bandera amarilla se representa con una barra en diagonal, la roja con un triángulo orientado hacia la izquierda y la verde con la combinación de una barra en diagonal y un triángulo que apunta a la derecha.

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En Cantabria, Cruz Roja utiliza este sistema en las playas en las que presta servicio con el objetivo de hacer más accesible una señalización que resulta esencial para la seguridad de los bañistas.

El representante de la entidad Álvaro Fernández explica a EFE que estas banderas ya ondean en los arenales de los catorce ayuntamientos de Cantabria en los que opera Cruz Roja.

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La iniciativa pretende que las personas con daltonismo puedan ser más autónomas y que "se sientan un poco más integradas con respecto a la playa", asegura el portavoz de Cruz Roja, que añade que esas banderas están funcionando.

"Cuanto más integradores seamos, mejor para las personas con esa dificultad visual", asegura y espera que la medida se traslade a otros arenales españoles.

Jorge Amigo, socorrista en la playa de Los Peligros de Santander desde este verano, percibe que son muchos los bañistas curiosos que se acercan al puesto a preguntar por estas banderas, que son la novedad de este año.

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"La gente pregunta muchísimo", incide a EFE este socorrista, que no achaca esa curiosidad de los bañistas solo a las nuevas banderas sino a la llegada al litoral cántabro de las medusas carabelas portuguesas.

El daltonismo es una patología provocada por una deficiencia genética hereditaria asociada al cromosoma X que afecta a unas 25.000 personas en Cantabria, según datos de la Consejería cántabra de Salud.

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Esta dificultad visual afecta a más hombres que mujeres, ya que uno de cada doce varones tiene problemas para distinguir colores y en el caso de las mujeres es una de cada 200.

El daltonismo engloba distintas alteraciones en la percepción de los colores, sobre todo de los tonos rojos y verdes, lo que puede dificultar la interpretación de señales como las banderas de las playas.

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Según la Fundación Española de Salud Visual, existen también enfermedades mucho menos frecuentes relacionadas con la percepción del color, como la acromatopsia, una patología congénita y no progresiva que afecta a los conos de la retina y provoca una percepción muy limitada o incluso inexistente de los colores. EFE

(foto) (audio) (vídeo)