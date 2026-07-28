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Las operadoras refuerzan redes y despliegan unidades móviles en las zonas incendiadas

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Madrid, 28 jul (EFE).- MasOrange, Telefónica y Vodafone han reforzado sus redes de telecomunicaciones estos días y desplegado equipos técnicos y unidades móviles para mantener la conectividad en las zonas afectadas por los incendios registrados, en coordinación con las autoridades, los servicios de emergencia y el resto de operadores.

Esta operatividad se ha producido en un contexto en el que se ha declarado el nivel 3 de emergencia, el máximo establecido dentro del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, y en el que más de 100.000 personas han tenido que ser evacuadas o confinadas por los incendios forestales que asolan la Comunidad de Madrid, Ávila, Vall d'Uixó (Castellón) y Toledo.

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Los operadores han desplegado sus equipos por todas las zonas afectadas para restaurar fibra, torres quemadas y facilitar cuanto antes la cobertura a la población, siempre que la situación permita intervenir dada la peligrosidad en algunos lugares, han explicado a EFE fuentes de los operadores este martes.

Telefónica trabaja desde el primer momento para mantener y recuperar las comunicaciones en las áreas afectadas, priorizando la seguridad de las personas y el restablecimiento de los servicios esenciales, según fuentes de la compañía.

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La teleco ha desplegado un dispositivo técnico y humano integrado por equipos de Operaciones, Red, Ingeniería, Seguridad, Territorio y Atención al Cliente, en contacto permanente con las autoridades y los servicios de emergencia.

Desde MasOrange han informado de que los equipos llevan días ya en "alerta permanente", monitorizando las redes en todo el país, con el objetivo de garantizar las comunicaciones de los servicios de emergencia, los cuerpos de seguridad y los ciudadanos.

La compañía ha llevado unidades móviles al puesto de mando de Cenicientos y, posteriormente, a Navalcarnero. Además, ha habilitado servicios de datos de contingencia en zonas de Ávila y Madrid de difícil acceso donde no llegaba la cobertura 5G.

Según la operadora, cerca de 5.000 usuarios han podido comunicarse en las últimas horas gracias a estas soluciones en Ávila y Madrid.

También ha instalado antenas wifi móviles en uno de los centros de acogida y realojo para afectados en el oeste de Madrid y ha ofrecido bonos de datos a clientes de servicios fijos perjudicados por los incendios, "para que puedan comunicarse sin restricciones".

MasOrange mantiene asimismo una vigilancia especial sobre las zonas en las que continúan activos los fuegos, con "especial foco" en Levante.

"Si el incendio está activo tenemos que esperar a que nos deje pasar la Guardia Civil para instalar las infraestructuras y cobertura", han precisad a EFE fuentes de Vodafone, que han apuntado que trabajan estrechamente en colaboración con el ejército, la guardia civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Y también con el resto de operadores con el fin de coordinar esfuerzos en aras a que las zonas recuperen la conectividad.

Desde Vodadone han detallado que tienen equipos de campo que están constantemente en labores de apoyo a los servicios de emergencia, de manera que se van instalando unidades móviles a medida que los nodos de comunicación van cayendo.

La interrupción de la cobertura no se ha producido en todos las zonas por igual durante el incendio. EFE

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