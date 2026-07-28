Lanzan una app de móvil de salud mental con contenidos de expertos para competir con la IA

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Barcelona, 28 jul (EFE).- Un proyecto de investigación europeo ha lanzado una app para móviles bautizada como Mentina que ofrece ayuda sobre problemas de salud mental basada en contenidos desarrollados por psicólogos y psiquiatras expertos, con el objetivo de luchar contra la consulta a la Inteligencia Artificial (IA).

Esta app es la única de su tipo que sigue el proceso para ser certificada como producto sanitario en el marco de un ensayo clínico que está en fase de reclutamientos de voluntarios, según ha explicado este martes el Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador en España del proyecto.

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El proyecto de salud mental, conocido como Mentbest, propone intervenciones comunitarias con "evidencia demostrada" y tecnologías innovadoras para prevenir y mitigar los problemas de salud mental en Europa, con foco especial en la depresión.

En concreto, la app sigue la actividad diaria de la persona que la utiliza, plantea preguntas específicas y ofrece recomendaciones adaptadas a sus necesidades.

El Hospital del Mar ha advertido, en un comunicado, que cada vez hay más personas que utilizan la IA para obtener ayuda inmediata ante posibles problemas de salud mental, lo que comporta riesgos por la falta de precisión en la información facilitada o incluso el refuerzo de conductas y patrones de pensamiento "disfuncionales".

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En esta línea, recuerda que la IA tiende a generar respuestas "alineadas con las expectativas del usuario", que pueden no ser las más adecuadas.

A diferencia de la inteligencia artificial, Mentina ofrece contenidos a partir de "intervenciones psicológicas basadas en la evidencia".

La psicóloga y coordinadora del proyecto Mentbest, Bridgest Hogg, ha apuntado que la app incorpora mecanismos de autoevaluación y autoconocimiento que pueden ser importantes para prevenir la depresión.

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Para ayudar a validar la app, se ha puesto en marcha un ensayo clínico con 660 personas voluntarias de toda Europa que la utilizarán durante un año, hasta 2027.

El coordinador de Mentbest en España y director de la Unidad de Investigación del Centro Fórum del Hospital del Mar, Benedikt Amann, ha apuntado que el estudio "forma parte de la voluntad de transformación del sector sanitario moderno a través del uso de propuestas digitales que trabajan para la emergencia de la asistencia sanitaria desde la mirada de la prevención". EFE

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