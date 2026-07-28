La Velada del Año de Ibai Llanos tuvo un pico de audiencia de 8,7 millones de dispositivos

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(Corrige en la NA2330 el titular y primer párrafo, ya que son 8,7 millones de dispositivos y no 87 millones de espectadores)

Sevilla, 28 jul (EFE).- La Velada del Año de Ibai Llanos, el evento de boxeo entre creadores de contenido, 'influencers' y 'youtubers' mezclado con conciertos, consiguió un pico de audiencia de 8,7 millones de dispositivos a través de Internet en su emisión, este pasado sábado, desde el estadio de La Cartuja de Sevilla.

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El espectáculo, han explicado desde la organización en una nota de prensa, se siguió desde más de 34 millones de dispositivos: 20 millones se conectaron a través de Youtube, siete desde Twitch y 6,5 millones desde TikTok.

De media, han detallado desde La Velada del Año, hubo una media de 6,1 millones de dispositivos conectados al directo de los combates y conciertos.

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La Velada del Año "fue una edición más la referencia del entretenimiento mundial en Internet, con la comunidad hispanohablante volcada con sus creadores y artistas favoritos durante más de ocho horas de 'streaming' en directo", han subrayado desde la organización.

En la edición de 2026 Ibai Llanos apostó por la emisión en multiplataforma, lo que supuso, han indicado los organizadores, que el espectáculo llegase "a más hogares y pantallas que nunca" convirtiendo La Velada del Año en "el primer gran evento de 'streaming' en España retransmitido en directo y de forma simultánea en tres plataformas, YouTube, Twitch y TikTok".

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Además de quienes lo vieron a través de Internet, en el estadio de La Cartuja había 80.000 espectadores, ha destacado la organización. EFE