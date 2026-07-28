La presidenta de Cantabria apela a la unidad para que la región no sea "avasallada"

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Puente San Miguel (Cantabria), 28 jul (EFE).- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha apelado a la unidad y la responsabilidad de todos los cántabros para defender ante el Estado los derechos de la comunidad y evitar que se vea "avasallada".

En su intervención en el Día de las Instituciones, que se celebra en Puente San Miguel (Reocín) para conmemorar la constitución de la Junta General de Cantabria, germen de la autonomía, Buruaga ha reivindicado la igualdad entre territorios y ciudadanos.

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Cantabria, ha subrayado, no aceptará "privilegios territoriales o peajes políticos" que puedan repercutir en la financiación de sus servicios públicos. "La igualdad no es una moneda de cambio, no podemos aceptar un trato distinto entre ciudadanos que deben ser iguales", ha insistido.

Buruaga ha reclamado una España que escuche a todos sus territorios y en la que las decisiones que condicionan su futuro respondan al interés general y no a "equilibrios coyunturales" ni a "proyectos personales de nadie".

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La presidenta regional ha destacado la estabilidad política en Cantabria y ha llamado a ser "ejemplo de decencia" frente "a la mentira y los escándalos de la corrupción que ocupan cada día los titulares".

También ha reivindicado "un Estado al servicio del pueblo y no al revés" y ha advertido de que las instituciones "no son un fin en sí mismas". "Ni están para enfrentar a unos con otros, para refugiarse tras ellas, ni tampoco para servirse de ellas, sino para servir a los ciudadanos", ha dicho.

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Los cántabros, ha remarcado, "no esperan confrontación", sino soluciones, y por ello su Gobierno "seguirá apostando por la estabilidad, el diálogo y la serenidad", porque es una fórmula que "le sienta bien a Cantabria".

Ha asegurado que Cantabria está "plenamente legitimada" para reclamar al Ejecutivo de la nación lealtad institucional y también ha agradecido a jueces, magistrados y fiscales por "cumplir cada día sus funciones constitucionales y sostener la confianza de los ciudadanos en el Estado social y democrático de derecho".

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