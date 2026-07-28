La Comunidad de Madrid suspende la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo por seguridad

Madrid, 28 jul (EFE).- La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid ha suspendido cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano tras detectarse graves deficiencias de seguridad en las instalaciones y comenzarán a trabajar para subsanarlas este miércoles. EFE

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