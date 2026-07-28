La Comunidad de Madrid no descarta nuevos realojos de vecinos afectados

Guardar

Madrid, 28 jul (EFE).- El consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha avanzado este martes que "seguramente haya más" realojos de vecinos afectados por el incendio de Madrid después de que este martes haya finalizado la evacuación de ocho localidades de la región.

"Se están estudiando nuevos realojos", ha avanzado Novillo en declaraciones a RTVE, donde ha señalado que la evolución del incendio en las últimas horas ha sido "positiva", por lo que, en sus palabras, seguramente se pueda dar "otro pasito más hacia la normalidad casi total".

PUBLICIDAD

El consejero ha remarcado que el fuego ha generado muchos daños en urbanizaciones densamente pobladas, por lo que, a su regreso, muchas personas pueden encontrarse una situación "crítica" en lo relativo a sus hogares.

"Queremos estar cerca cuando tengan ese retorno", ha ensalzado Novillo, quien ha recordado que tras el regreso de los afectados se desplegarán puntos de ayuda para los vecinos en los municipios afectados.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha explicado que la valoración de daños está empezando, tanto a nivel medioambiental como habitacional, y se ha mostrado convencido de que en la reunión prevista mañana entre el Gobierno y las comunidades autónomas se analizará lo "positivo" que ha sido el despliegue.

"Estas emergencias han venido para quedarse", ha reconocido Novillo, quien ha definido como "ejemplar" la actuación ante el incendio y ha pedido estudiar la "visión de futuro" para gestionar el territorio con el objetivo de que esto no vuelva suceder. EFE

PUBLICIDAD