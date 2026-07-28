La compraventa de vivienda cerrará 2026 con una caída del 7,3 % y el precio subirá un 12 %

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Madrid, 28 jul (EFE).- La compraventa de viviendas cerrará el año con una caída del 7,3 % y, ante una producción insuficiente, los precios seguirán al alza con un incremento que podría llegar al 12 % este ejercicio, según un informe elaborado por BBVA Research.

Previsiblemente, a medida que aumente la producción de vivienda nueva, las ventas volverán a crecer en 2027 (alrededor de un 3 %), aunque seguirán condicionadas por la escasez de producto, apunta en un comunicado.

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La entidad prevé que los visados crezcan un 10,1 % en 2026 y un 12,6 % en 2027, pero la producción seguirá por debajo de la creación de hogares, ampliando el déficit de vivienda.

Este desequilibrio entre oferta y demanda seguirá trasladándose a los precios, que crecerán el 12 % en 2026 y el 5,7 % en 2027.

Otros factores como la falta de mano de obra o el bajo crecimiento de la productividad continuarán presionando al alza los precios. Además, un nuevo episodio de encarecimiento de los materiales podría reducir la viabilidad de algunos proyectos y retrasar la respuesta de la oferta.

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Asimismo, considera que los tipos de interés permanecerán en niveles relativamente bajos y seguirán favoreciendo el acceso al crédito y, aunque el empleo continuará creciendo, su menor dinamismo y la moderada recuperación del salario real reducirán parte del impulso sobre la demanda de vivienda.

Las previsiones del INE apuntan a una creación de unos 220.000 hogares anuales en 2026 y 2027, una cifra inferior al promedio 2021-2025 (246.000). Aun así, el ritmo de construcción sólo habrá dado respuesta al 47 % de los nuevos hogares creados entre 2021 y 2027.

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Las comunidades con mayor creación de hogares concentran el mayor déficit de viviendas. Sin embargo, aunque el desequilibrio relativo se moderará en la mayoría de las regiones, seguirá elevado.

De media, las viviendas terminadas entre 2021 y 2027 solo cubrirán el 52 % de los hogares creados.

Por otro lado, la entidad reconoce también que el Plan Estatal de Vivienda supone un avance, pero no corregirá por sí solo el déficit de vivienda, y subraya que los recursos siguen siendo escasos para corregir el déficit residencial y su efectividad está sujeta a la coordinación institucional y a la capacidad de movilizar inversión privada. EFE

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