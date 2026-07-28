Investigan un robo de monedas de oro en el Museo Provincial de Albacete

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Albacete, 28 jul (EFE).- La Policía Nacional investiga el robo con fuerza que se ha producido en la noche de este lunes al martes en el Museo Provincial de Albacete y donde se habrían llevado, al menos, algunas monedas de oro de colecciones de pueblos como el de Madrigueras.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del Gobierno regional, de quien es titularidad el Museo Provincial, si bien han explicado que las monedas robadas forman parte de las colecciones del Ministerio de Cultura.

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La Policía Nacional trata de localizar a los cuatro encapuchados que algunos vecinos vieron huyendo del Museo, ubicado en el Parque Abelardo Sánchez de Albacete, al que accedieron tras saltar la valla y romper una de las ventanas.

Además, sobre las 0:18 horas de este martes, la Policía Local y los Bomberos de Albacete han tenido que actuar en el incendio de un turismo en la carretera de Peñas y, según las primeras hipótesis, podría ser uno de los dos vehículos que usaron para cometer el robo. EFE

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