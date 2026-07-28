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Ginebra será la sede del Mundial de la FIDE este año entre Gukesh D. y Sindarov

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Redacción deportes, 28 jul (EFE).- Ginebra será la sede de la edición del Mundial de ajedrez que tendrá lugar del 25 de noviembre al 15 de diciembre de este año y en el que se enfrentarán el actual campeón del mundo, el indio Gukesh Dommaraju, y el aspirante, el uzbeko Javokhir Sindarov.

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, en sus siglas en francés) dio a conocer este martes la ciudad que acogerá el torneo, después de que el último campeonato se disputara en diciembre de 2024 en Singapur, con el triunfo de Guskesh D., el campeón más joven de la historia con 18 años, sobre el entonces defensor del título, el chino Ding Liren.

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La India, Estados Unidos y Chipre también se postularon para ser sede, pero la federación internacional se inclinó por Ginebra por ser "territorio neutral y una ciudad con una larga tradición de acercamiento entre naciones y culturas", señala la FIDE en un comunicado.

Será la final con los contendientes más jóvenes de todas las ediciones celebradas, puesto que los dos finalistas tienen 20 años.

El Mundial constará de catorce partidas clásicas y el primero en alcanzar 7,5 puntos se llevará el título. En caso de igualdad, el campeón se decidirá mediante desempates.

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Sindarov se ganó plaza en la final después de imponerse en el Torneo de Candidatos de la FIDE que tuvo lugar en Chipre el pasado mes de abril.

Suiza ya fue la sede del Mundial organizado por la FIDE en 1998, en la ciudad de Lausana, donde se midieron el ruso Anatoli Kárpov y el indio Viswanathan Anand, actual presidente interino de la FIDE después de la renuncia la pasada semana del ruso Arkady Dvorkovich.

También hubo un Mundial de ajedrez clásico en Brisaggo, al este de Suiza, en 2004, aunque aquel no estuvo avalado por la FIDE.

"Esperamos dar la bienvenida a la comunidad ajedrecística mundial a Suiza. Los aficionados locales tendrán la oportunidad de disfrutar del ajedrez de primer nivel en persona, mientras que millones de personas en todo el mundo podrán seguir la batalla en línea en la lucha por el máximo título del ajedrez", señala Anand en el comunicado. EFE

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