Espana agencias
GoogleAgregar Infobae en Google

Fiscalía portuguesa abre investigación por presuntas irregularidades en el arbitraje

Guardar

Lisboa, 28 jul (EFE).- El Ministerio Público de Portugal investiga presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias relacionados con el proceso de designación de árbitros del fútbol portugués, en una causa que se encuentra en fase preliminar y en la que no hay, por el momento, acusaciones ni imputados.

La Fiscalía confirmó la apertura de una averiguación en el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) con base en una denuncia y desarrollada con el apoyo de la Unidad Nacional de Combate a la Corrupción de la Policía Judicial.

PUBLICIDAD

Las autoridades precisaron que la investigación se encuentra en una fase preliminar y que, por el momento, no existen acusaciones ni personas formalmente imputadas.

Según la información adelantada este lunes por el diario Público y confirmada por la radiotelevisión pública RTP, las pesquisas se centran en supuestas interferencias en el proceso de designación de árbitros para encuentros de la recta final de la Liga portuguesa 2025-2026.

PUBLICIDAD

La denuncia sostiene que algunos colegiados habrían conocido con antelación sus nombramientos antes de su comunicación oficial y apunta a posibles contactos entre responsables del arbitraje y personas vinculadas al fútbol profesional.

Entre los episodios bajo investigación figuran las designaciones arbitrales para dos partidos del Estrela da Amadora en las últimas jornadas del campeonato.

La documentación remitida a la Policía Judicial menciona, entre otros, al árbitro Hélder Malheiro y al presidente del Consejo de Arbitraje de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Luciano Gonçalves, si bien las autoridades no han formulado acusación alguna contra ellos.

El caso tiene su origen en la dimisión, a finales de junio, de Duarte Gomes como director técnico nacional del arbitraje.

Tras conocer los motivos alegados por Gomes, la FPF remitió la información al Ministerio Público, mientras que el Consejo de Justicia de la Federación archivó posteriormente un expediente disciplinario contra Luciano Gonçalves al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar las supuestas interferencias en las designaciones arbitrales.

La investigación ha provocado las primeras reacciones en el fútbol portugués. El presidente del Oporto, André Villas-Boas, ha pedido la suspensión temporal de Luciano Gonçalves al frente del Consejo de Arbitraje hasta que se esclarezcan los hechos, al considerar que la medida contribuiría a proteger tanto a la institución como al propio dirigente.

Villas-Boas subrayó que no pretende anticipar conclusiones ni sustituir a la Justicia, pero solicitó una investigación "rápida, rigurosa y completa" y reclamó a la FPF que afronte el caso como un asunto que afecta a la confianza en la integridad de las competiciones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Laura Madrueño revela su legado familiar: “Tenemos la tienda de vinos más antigua de Madrid, la abrió mi bisabuelo en 1895”

La presentadora se sincera en ‘Universo Calleja’ sobre sus raíces, su inesperado vínculo con el mundo del vino y los inicios de su carrera televisiva

Laura Madrueño revela su legado familiar: “Tenemos la tienda de vinos más antigua de Madrid, la abrió mi bisabuelo en 1895”

Última hora de los incendios en España, en directo: Marlaska asegura que “podemos estar un poco más tranquilos” tras una “noche positiva” en los trabajos de extinción

Miles de personas siguen fuera de sus hogares mientras los operativos refuerzan sus esfuerzos para contener los incendios activos

Última hora de los incendios en España, en directo: Marlaska asegura que “podemos estar un poco más tranquilos” tras una “noche positiva” en los trabajos de extinción

Si te duele la misma pierna al caminar, esto es lo que podría ocurrirle a tu cuerpo, según un médico

El doctor Eliseo Candela revela que sentir dolor siempre en la misma pierna podría ser una señal de alarma de problemas cardiovasculares

Si te duele la misma pierna al caminar, esto es lo que podría ocurrirle a tu cuerpo, según un médico

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

El trabajo en red permitió monitorizar en tiempo real una lancha neumática ultrarrápida que navegaba cerca de Lisboa

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

Significado y origen de la luna de ciervo: una luna que se apreciará más grande gracias a un efecto óptico

Su nombre tiene origen en los ciclos naturales y los pueblos indígenas de América del Norte

Significado y origen de la luna de ciervo: una luna que se apreciará más grande gracias a un efecto óptico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El gran pacto climático que el Gobierno vuelve a reclamar tras los incendios: estas son las 80 medidas con las que quiere preparar a España para fenómenos extremos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te puedes cargar un coche por echarle más aceite de la cuenta”

El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, primera consellera del 1-O en beneficiarse de la ley

ECONOMÍA

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Cómo funcionará el organismo que gestionará las quejas de los clientes contra la banca

El complejo turístico costero de Alemania que se terminó en 1939 y en el que ningún turista llegó a alojarse en una de sus 10.000 habitaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de julio

Muere su hija bebé en el parto, el padre coge la baja por paternidad y le echan del trabajo a los 7 días, pero es despido nulo: “Jamás he visto semejante aberración”

DEPORTES

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”