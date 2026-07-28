España e Italia cerrarán el campeonato mundial tras las cancelaciones de Catar y Bahrein

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Redacción deportes, 28 jul (EFE).- España e Italia serán las encargadas de cerrar la edición 2026 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, al ser canceladas las pruebas de Catar y Bahrein como consecuencia de los continuos cambios en la situación regional en el Estrecho de Ormuz que afectan al transporte de mercancías y los desplazamientos.

Así, las dos últimas pruebas, inicialmente programadas para disputarse en Catar y Baréin, se disputarán en su lugar en el circuito de Barcelona-Cataluña y en el Autodromo Nazionale de Monza.

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La primera edición de las 6 Horas de Barcelona tendrá lugar el fin de semana del 16 al 18 de octubre y supondrá la primera visita del campeonato a este circuito, que en los últimos años ha acogido la 'European Le Mans Series' y la 'Michelin Le Mans Cup'.

En cuanto al circuito de Monza, cuenta con una larga trayectoria vinculada a las carreras de resistencia, que se remonta a más de 60 años, pues ha acogido en múltiples ocasiones el Campeonato Mundial de Automóviles de la FIA, en el que se han alzado con la victoria héroes de este deporte como John Surtees, Mario Andretti o Jacky Ickx.

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Entre 2021 y 2023, el mundial de resistencia visitó 'El Templo de la Velocidad' de manera consecutiva, con triunfos de Toyota y Alpine.

La edición de 2026 de las 6 Horas de Monza se disputará del 6 al 8 de noviembre, aunque estos cambios en el calendario están sujetos a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA. EFE

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