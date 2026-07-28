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España condena la ejecución de dos manifestantes en Irán y urge acabar con la pena capital

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Madrid, 28 jul (EFE).- España ha condenado "con toda la firmeza" la ejecución de dos jóvenes manifestantes en Irán -Abolfazl Sepahi-Badejani y Amirhossein Safari Hosseinabadi- y ha urgido a acabar con la pena de muerte, una pena "cruel, inhumana y degradante que atenta contra el derecho primordial a la vida y la dignidad humana".

A través de un comunicado de Exteriores, el Gobierno traslada su "sentido pésame" a las familias de las víctimas, ejecutadas este martes en Isfahán, centro de Irán, en el marco de "la brutal represión" derivada de las manifestaciones de la plaza Alikhani, del pasado enero.

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Además, ha mostrado su "extrema preocupación" por el riesgo inminente de ejecución que pesa sobre los otros ocho manifestantes encausados colectivamente en el mismo sumario, lo que ha sido objeto de advertencias por parte de los relatores y procedimientos especiales de las Naciones Unidas.

España, ha señalado el comunicado, reitera su posición de principio, firme e inequívoca: "La oposición absoluta a la pena de muerte en cualquier circunstancia y en cualquier lugar del mundo" y defenderá en todos los canales diplomáticos a su alcance el fin de estas ejecuciones y promoverá una moratoria general sobre la pena de muerte como paso "imprescindible" hacia su definitiva abolición legal. EFE

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