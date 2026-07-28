El Supremo estudia en septiembre si frena el aumento de censo por la ley de nietos

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Madrid, 28 jul (EFE).- El Tribunal Supremo ha programado para el próximo 7 de septiembre una vista para estudiar las medidas cautelares solicitadas por el partido Iustitia Europa contra "las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes -CERA- como consecuencia" de la denominada ley de nietos.

Este partido recurrió ante la Sala de lo Contencioso del alto tribunal el acuerdo emitido por la Junta Electoral Central el pasado 16 de julio sobre la aplicación de la citada norma, que señaló, entre otras cuestiones, que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía a sus competencias.

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La ley de nietos permite en virtud de una disposición dentro de la ley de memoria democrática a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española.

El citado acuerdo, por el que la JEC solicitó a la Oficina del Censo un informe completo sobre la aplicación de la ley y el voto por correo de residentes ausentes, contó con un voto particular de cuatro de los trece vocales, en el que aseguraban que este órgano sí es competente para poner fin a un incremento del censo "formidable e irreversible" que contraviene la norma.

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En dicho voto particular se apoyó Iustitia Europa en su recurso ante el Tribunal Supremo, en el que solicitó cautelarmente la suspensión provisional de las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes mientras se comprobaba su legalidad y trazabilidad.

La Sala de lo Contencioso ha dictado una providencia en la que fija el 7 de septiembre una vista pública para estudiar estas medidas cautelares, en la que cita a Iustitia Europa y a la Junta Electoral Central.EFE

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