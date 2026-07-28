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El sí de Canarias a la nueva financiación lo dará una consejera de CC, no la titular de PP

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Las Palmas de Gran Canaria, 28 jul (EFE).- El sí del Gobierno de Canarias al nuevo modelo de financiación autonómica lo formalizará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria, en sustitución de la titular de Hacienda, Matilde Asián, del PP.

Barreto, secretaria general de CC en La Palma, reemplaza a Asián porque esta ha solicitado tres días libres, desde hoy martes hasta el jueves 30, han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo canario.

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, subrayó ayer en presencia de los ministros de Hacienda y Política Territorial, Arcadi España y Ángel Víctor Torres, que la decisión de apoyar el nuevo modelo de financiación al ver reconocidas las singularidades de las islas es compartida por todo su Gobierno, conformado por Coalición Canaria, Partido Popular y Agrupación Herreña Independiente.

La consejera de Hacienda de Canarias ha mantenido una postura crítica con el nuevo modelo de financiación autonómica, muy similar a la del resto de consejeros de la comunidades gobernadas por el PP.

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El presidente Clavijo ha compartido sus objeciones al no ver garantizadas -hasta ayer- las exigencias mínimas que Canarias planteaba en la negociación y que contaban con el refrendo expreso de los sindicatos y las patronales mayoritarias en el archipiélago.

Sin embargo, siempre ha insistido en que nunca se iba a levantar de una mesa de negociación y en que apuraría cualquier opción de lograr un acuerdo que igualara a Canarias en financiación con la media del resto de España y garantizara que su Régimen Económico y Fiscal iba a quedar fuera del cómputo del reparto de recursos.

De hecho, en febrero de 2025, cuando todos los consejeros del PP abandonaron la reunión del CPFF en la que se discutía la quita de deuda autonómica, el presidente canario dijo públicamente que no compartía que su consejera de Hacienda se hubiera sumado a ese plante, algo que calificó de "decisión personal". EFE

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