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El paro bajó un 51 % en Baleares y un 21 % en Cataluña en el segundo trimestre

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Madrid, 28 jul (EFE).- El desempleo se redujo en el segundo trimestre del año en 13 de las 17 comunidades autónomas, de forma destacada en Baleares (51,6 %) y también en Cataluña (21,3 %) y por encima del 10 % en País Vasco (13,8 %), Galicia (12,8 %) y Navarra (10,6 %).

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el paro solo creció entre abril y junio en Murcia (3,4 %), Asturias (2,1 %), Andalucía (0,9 %) y Extremadura (0,8 %),

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En cifras absolutas, más del 40 % de la reducción del desempleo en España en los últimos tres meses, 213.300 personas, correspondió a Cataluña, con 92.600 personas menos sin trabajo, por delante de Baleares (47.400), la Comunidad Valenciana (23.200), Galicia (14.800), País Vasco (12.400) y Castilla-La Mancha (10.900).

Con estos datos, las tasas de paro más altas se registraron en Andalucía (14,56 %), Extremadura (13,22 %), Castilla-La Mancha (11,81 %), Canarias (11,60 %), Comunidad Valenciana (10,88 %) y Murcia (10,83 %), además de Ceuta (22,41 %) y Melilla (20,74 %), en todos los casos por encima de la media (9,87 %).

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En cambio, las tasas de paro menores correspondieron a Baleares (6,11 %), País Vasco (7,11 %), Cantabria (7,34 %), Madrid (7,58 %), Cataluña (7,90 %) y Galicia (7,94 %).

Andalucía sigue siendo la comunidad con más parados (627.100), con la cuarta parte del total, seguida de Cataluña (343.000), la Comunidad Valenciana (304.600) y Madrid (297.900)

Además, el número de ocupados solo se redujo en estos tres meses en Canarias (2,4 %) y Galicia (0,5 %), mientras que creció en mayor medida en Baleares (18,8 %), Murcia (3,5 %), Cataluña (3,4 %) y La Rioja (3,1 %).

De los 486.000 ocupados más que en el primer trimestre, más de la cuarta parte correspondieron a Cataluña (130.800), por delante de Baleares (108.000), Andalucía (63.300) y Madrid (62.100).

Al término de junio, Cataluña seguía siendo la comunidad con más ocupados (3.997.800), seguida de Andalucía (3.681.200), Madrid (3.631.300) y la Comunidad Valenciana (2.495.800).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de ocupados y de parados (en miles) al finalizar el segundo trimestre y las correspondientes variaciones absolutas y porcentuales respecto al trimestre anterior, así como la tasa de paro:

OCUPADOS

PARADOS

TASA DE PARO

VARIACIÓN

VARIACIÓN

2026T2

ABS.

%

2026T2

ABS.

%

ANDALUCÍA

3.681,2

63.300

1,7

627,1

5.400

0,9

14,56

ARAGÓN

643,3

5.300

0,8

57,3

-1.000

-1,7

8,17

ASTURIAS

433,8

3.600

0,8

43,5

900

2,1

9,12

BALEARES

681,8

108.000

18,8

44,4

-47.400

-51,6

6,11

CANARIAS

1.035,5

-25.100

-2,4

135,9

-600

-0,4

11,60

CANTABRIA

268,6

4.500

1,7

21,3

-100

-0,5

7,34

C. Y LEÓN

1.058,7

28.500

2,8

96,7

-5.700

-5,6

8,37

C.-LA MANCHA

962,1

25.200

2,7

128,8

-10.900

-7,8

11,81

CATALUÑA

3.997,8

130.800

3,4

343,0

-92.600

-21,3

7,90

C. VALENCIANA

2.495,8

34.100

1,4

304,6

-23.200

-7,1

10,88

EXTREMADURA

435,5

4.700

1,1

66,3

500

0,8

13,22

GALICIA

1.172,0

-6.100

-0,5

101,1

-14.800

-12,8

7,94

MADRID

3.631,3

62.100

1,7

297,9

-8.700

-2,8

7,58

MURCIA

742,1

25.100

3,5

90,2

3.000

3,4

10,83

NAVARRA

315,2

5.100

1,6

27,7

-3.300

-10,6

8,07

PAÍS VASCO

1.007,6

7.800

0,8

77,2

-12.400

-13,8

7,11

RIOJA, LA

152,1

4.600

3,1

14,6

-1.100

-7,0

8,77

CEUTA

36,7

3.900

11,9

10,6

-1.000

-8,6

22,41

MELILLA

27,9

400

1,5

7,3

-200

-2,7

20,74

TOTAL

22.779,0

486.000

2,2

2.495,3

-213.300

-7,9

9,87

EFE

esv/jlg

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