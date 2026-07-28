El paro bajó un 51 % en Baleares y un 21 % en Cataluña en el segundo trimestre

Madrid, 28 jul (EFE).- El desempleo se redujo en el segundo trimestre del año en 13 de las 17 comunidades autónomas, de forma destacada en Baleares (51,6 %) y también en Cataluña (21,3 %) y por encima del 10 % en País Vasco (13,8 %), Galicia (12,8 %) y Navarra (10,6 %).
De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el paro solo creció entre abril y junio en Murcia (3,4 %), Asturias (2,1 %), Andalucía (0,9 %) y Extremadura (0,8 %),
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En cifras absolutas, más del 40 % de la reducción del desempleo en España en los últimos tres meses, 213.300 personas, correspondió a Cataluña, con 92.600 personas menos sin trabajo, por delante de Baleares (47.400), la Comunidad Valenciana (23.200), Galicia (14.800), País Vasco (12.400) y Castilla-La Mancha (10.900).
Con estos datos, las tasas de paro más altas se registraron en Andalucía (14,56 %), Extremadura (13,22 %), Castilla-La Mancha (11,81 %), Canarias (11,60 %), Comunidad Valenciana (10,88 %) y Murcia (10,83 %), además de Ceuta (22,41 %) y Melilla (20,74 %), en todos los casos por encima de la media (9,87 %).
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En cambio, las tasas de paro menores correspondieron a Baleares (6,11 %), País Vasco (7,11 %), Cantabria (7,34 %), Madrid (7,58 %), Cataluña (7,90 %) y Galicia (7,94 %).
Andalucía sigue siendo la comunidad con más parados (627.100), con la cuarta parte del total, seguida de Cataluña (343.000), la Comunidad Valenciana (304.600) y Madrid (297.900)
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Además, el número de ocupados solo se redujo en estos tres meses en Canarias (2,4 %) y Galicia (0,5 %), mientras que creció en mayor medida en Baleares (18,8 %), Murcia (3,5 %), Cataluña (3,4 %) y La Rioja (3,1 %).
De los 486.000 ocupados más que en el primer trimestre, más de la cuarta parte correspondieron a Cataluña (130.800), por delante de Baleares (108.000), Andalucía (63.300) y Madrid (62.100).
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Al término de junio, Cataluña seguía siendo la comunidad con más ocupados (3.997.800), seguida de Andalucía (3.681.200), Madrid (3.631.300) y la Comunidad Valenciana (2.495.800).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de ocupados y de parados (en miles) al finalizar el segundo trimestre y las correspondientes variaciones absolutas y porcentuales respecto al trimestre anterior, así como la tasa de paro:
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OCUPADOS
PARADOS
TASA DE PARO
VARIACIÓN
VARIACIÓN
2026T2
ABS.
%
2026T2
ABS.
%
ANDALUCÍA
3.681,2
63.300
1,7
627,1
5.400
0,9
14,56
ARAGÓN
643,3
5.300
0,8
57,3
-1.000
-1,7
8,17
ASTURIAS
433,8
3.600
0,8
43,5
900
2,1
9,12
BALEARES
681,8
108.000
18,8
44,4
-47.400
-51,6
6,11
CANARIAS
1.035,5
-25.100
-2,4
135,9
-600
-0,4
11,60
CANTABRIA
268,6
4.500
1,7
21,3
-100
-0,5
7,34
C. Y LEÓN
1.058,7
28.500
2,8
96,7
-5.700
-5,6
8,37
C.-LA MANCHA
962,1
25.200
2,7
128,8
-10.900
-7,8
11,81
CATALUÑA
3.997,8
130.800
3,4
343,0
-92.600
-21,3
7,90
C. VALENCIANA
2.495,8
34.100
1,4
304,6
-23.200
-7,1
10,88
EXTREMADURA
435,5
4.700
1,1
66,3
500
0,8
13,22
GALICIA
1.172,0
-6.100
-0,5
101,1
-14.800
-12,8
7,94
MADRID
3.631,3
62.100
1,7
297,9
-8.700
-2,8
7,58
MURCIA
742,1
25.100
3,5
90,2
3.000
3,4
10,83
NAVARRA
315,2
5.100
1,6
27,7
-3.300
-10,6
8,07
PAÍS VASCO
1.007,6
7.800
0,8
77,2
-12.400
-13,8
7,11
RIOJA, LA
152,1
4.600
3,1
14,6
-1.100
-7,0
8,77
CEUTA
36,7
3.900
11,9
10,6
-1.000
-8,6
22,41
MELILLA
27,9
400
1,5
7,3
-200
-2,7
20,74
TOTAL
22.779,0
486.000
2,2
2.495,3
-213.300
-7,9
9,87
EFE
esv/jlg
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