El internacional argelino Mandi se incorpora a los entrenamientos del Levante

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Valencia, 28 jul (EFE).- El defensa internacional argelino Aïsa Mandi se incorporó este martes a los entrenamientos con el Levante, equipo en el que jugará las dos próximas temporadas, tras haber participado con su selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Mandi, cuyo fichaje fue anunciado el pasado 16 de julio, se entrenó este martes en la ciudad deportiva del Levante por primera vez con sus nuevos compañeros en la primera sesión de la semana.

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El central argelino, que en España ya jugó en el Real Betis y Villarreal, podría debutar como levantinista en el amistoso del próximo sábado ante el Albacete. EFE

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