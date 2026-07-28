El Infoca trabaja en un incendio forestal en Lucena (Huelva), el segundo en 24 horas

Huelva, 28 jul (EFE).- Efectivos del dispositivo contra incendios forestales en Andalucía, Plan Infoca, trabajan por tierra y aire en la extinción de un fuego declarado en el paraje Los Vuelos de Lucena del Puerto (Huelva), el segundo en 24 horas que se registra en este término municipal.
Según han informado desde el Plan Infoca, el incendio se ha declarado a las 17:10 horas y se han activado, inicialmente, un helicóptero semipesado, un avión en carga en tierra, 18 efectivos por tierra y un camión autobomba.
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Se trata del segundo incendio en 24 horas que registra la localidad, después del que tuvo lugar ayer en el paraje Buenavista, que quedó extinguido horas después. EFE
lra/fs/acm
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