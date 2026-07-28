El Govern catalán amplía a 302 municipios la declaración de mercado residencial tensionado

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Barcelona, 28 jul (EFE).- El Govern ha ampliado de 271 a 302 los municipios catalanes incluidos en las llamadas zonas de mercado residencial tensionado, donde la subida del precio del alquiler está topada, al quitar a 22 municipios del listado pero sumar otras 53 localidades.

Según ha informado este martes el Departamento de Territorio en un comunicado, el Govern ha prorrogado por un año la primera declaración de zona residencial de mercado tensionado.

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Ello afecta a 118 municipios -con una población conjunta de 5,9 millones de personas, el 72,9 % del total de Cataluña- que aún siguen cumpliendo los requisitos establecidos por la ley estatal por el derecho a la vivienda.

El Govern, que ayer ya avanzó que ultimaba una revisión de ese listado, ha precisado este martes que 22 municipios incluidos en la primera declaración dejan de estar considerados como zonas de mercado tensionado al haber mejorado sus indicadores de accesibilidad a la vivienda.

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Paralelamente, el Govern ha aprobado una nueva declaración -la tercera desde 2024-, que incorpora a 53 municipios, con una población conjunta de 255.751 personas, tras constatar que ahora cumplen las condiciones de tensión en el mercado de compraventa o alquiler de vivienda.

Pese al aumento del número de municipios afectados, la población que reside en zonas de mercado tensionado -entre ellas Barcelona y las principales ciudades del área metropolitana- se reduce de unos 7 millones a 6,1 millones de personas, ya que los municipios que abandonan la declaración concentran más habitantes que los que se incorporan.

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La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha afirmado que esta evolución "demuestra que el mecanismo del tope de precios del alquiler funciona a la hora de contener el alza de precios y constituye una herramienta eficaz para evitar que más personas queden excluidas del acceso a una vivienda de mercado".

En 2024, el Govern aprobó dos declaraciones de zonas de mercado tensionado que acabaron afectando a 271 municipios, y ahora ha revisado las declaraciones de municipios considerados como zona de mercado tensionado para poder renovarlas durante un año más.

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Y es que en marzo de 2027 expira el plazo de tres años de la primera declaración, tal como determina la normativa estatal, y para poder prorrogarla se debe analizar año a año si los municipios afectados mantienen las condiciones que justifican su inclusión.

Tras la publicación de las nuevas declaraciones en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), se abrirá un periodo de alegaciones.

Una vez resueltas, la relación definitiva se remitirá al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para su aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), trámite necesario para su entrada en vigor.

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En los municipios declarados como mercado residencial tensionado siguen aplicándose las medidas previstas por la ley estatal, como que el alquiler de los nuevos contratos no pueda superar el precio del último contrato vigente en los cinco años anteriores, actualizado conforme a la normativa, y que los grandes tenedores no puedan fijar rentas superiores al índice de referencia del precio del alquiler. EFE