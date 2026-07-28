El Gobierno vasco cree que la Policía se excede de funciones con los arrestos de Bilbao

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Vitoria, 28 jul (EFE).- El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha asegurado que la Policía Nacional ha actuado "por encima de sus funciones" con la detención en Bilbao de dos hombres por agredir a un joven que vestía la camiseta de España durante los incidentes en la capital vizcaína el día de la final del mundial de fútbol.

En concreto se ha arrestado a dos hombres de 29 años acusados de los delitos de odio, desórdenes públicos y lesiones. Las detenciones se han llevado a cabo tras la presentación de una denuncia en dependencias de la Policía Nacional.

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El consejero vasco ha recordado que las labores que deben realizar la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Guardia Civil en Euskadi están recogidas en un acuerdo firmado en 1989 entre los gobiernos central y vasco. En este sentido, ha denunciado que estos dos arrestos en Bilbao están "por encima de las funciones" atribuidas a la Policía Nacional en ese acuerdo.

En cuanto a las actuaciones de la Ertzaintza en relación con los incidentes durante el día de la final, ha explicado que hay una investigación abierta en la que se analizan denuncias, testimonios de ertzaintza y testigos y distintas grabaciones.

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Fruto de esta investigación hay cerca de 20 atestados y diligencias abiertas en Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Bergara, Erandio, Sestao y Durango.

Además, ese día la Ertzaintza detuvo a 5 personas pilladas 'in fraganti' y medio centenar fueron identificadas y están siendo investigadas por posibles delitos contra la autoridad, de heridas y lesiones, de orden público, de amenazas, de odio y en algunos casos por uso de armas blancas.

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Se trata de personas que han tomado parte en hechos similares con anterioridad, seguidores de hinchadas ultras de fútbol y miembros de "algún partido político" minoritario, ha precisado. EFE

(foto)