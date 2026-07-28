El gasto en pensiones alcanza 14.431 millones de euros en julio, un 6,2 % más

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Madrid, 28 jul (EFE).- La nómina mensual de la pensiones contributivas ascendió a 14.431 millones de euros en julio, un 6,2 % más que un año antes, tras abonarse 10.517.634 pensiones a más de 9,5 millones de personas, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La pensión media del sistema se ha situado en 1.372,2 euros mensuales, un 4,6 % más que en julio de 2025, mientras que la pensión media de jubilación alcanzó los 1.573,7 euros, un 4,5 % superior.

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Del total de la nómina, el 73,4 % correspondió a las pensiones de jubilación, con un gasto de 10.589,3 millones de euros, seguidas de las prestaciones por viudedad (2.287,7 millones), incapacidad permanente (1.330,6 millones), orfandad (185,7 millones) y prestaciones en favor de familiares (38,7 millones).

En julio se abonaron 6,73 millones de pensiones de jubilación, más de 2,3 millones de pensiones de viudedad, 1,06 millones de incapacidad permanente, 336.294 de orfandad y 46.865 en favor de familiares.

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La pensión media de jubilación del régimen general fue de 1.732,7 euros, frente a los 1.061,2 euros del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA). En la minería del carbón alcanzó los 3.003,9 euros y en el régimen del mar, 1.738,1 euros.

En julio, 1.619.109 pensiones incorporaron el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 76,8 euros.

La Seguridad Social destaca que las jubilaciones demoradas representaron el 11,9 % de las nuevas altas registradas hasta julio, un punto más que al cierre de 2025 y 7,1 puntos por encima de 2019, lo que ha elevado la edad media de acceso a la jubilación hasta los 65,4 años, frente a los 64,4 años de 2019. EFE

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