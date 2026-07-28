El extremo estadounidense Konrad llega a Gijón para cerrar su fichaje por el Sporting

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Gijón, 28 jul (EFE).- El extremo estadounidense Konrad de la Fuente llegó este martes a Gijón para completar los últimos trámites de su fichaje por el Sporting, a la espera de superar el reconocimiento médico y estampar la firma en su nuevo contrato en Mareo.

Procedente del Lausanne suizo, el acuerdo se cerrará mediante un traspaso en propiedad y lo vinculará al conjunto rojiblanco hasta 2029.

Konrad, nacido en Miami el 16 de julio de 2001, se formó en las categorías inferiores del Barcelona, club con el que llegó a debutar con el primer equipo antes de que el Olympique de Marsella pagara cerca de tres millones de euros por su traspaso en 2021.

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El extremo acumuló desde entonces experiencia en distintas cesiones, entre ellas el Olympiacos griego y el Eibar, equipo con el que disputó el 'play-off' de ascenso a Primera División, hasta recalar en el Lausanne, club que la pasada campaña lo cedió al Ceuta, con el que sumó minutos en Segunda División.

Su nombre se activó en los últimos días ante las dificultades de otras operaciones para la misma posición, como la de Jastin García, extremo del Girona cuyo futuro inmediato pasa por hacerse un hueco en el conjunto catalán esta pretemporada, lo que llevó al club asturiano a acelerar el seguimiento de otras alternativas para el sistema del técnico argentino Nicolás Larcamón.

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La llegada de Konrad de la Fuente cierra así una de las prioridades marcadas por la dirección deportiva rojiblanca para la demarcación de extremo y se convertirá, si todo marcha como está previsto, en el noveno refuerzo del club de este verano. EFE

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