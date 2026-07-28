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El delegado del Gobierno en Madrid espera el próximo retorno de los evacuados por el fuego

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Navalcarnero (Madrid), 28 jul (EFE).- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, confía en que en las próximas horas los incendios forestales en la Comunidad puedan evolucionar definitivamente hacia la posibilidad de propiciar el retorno de los desalojados de diferentes localidades.

Francisco Martín ha hecho estas manifestaciones antes de participar este martes en las reuniones del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) del Plan Estatal de Emergencias y del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) en el puesto de mando avanzado instalado en la localidad madrileña de Navalcarnero.

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"Si confirmamos que se dan las condiciones de seguridad como para poder propiciar esos retornos lo anunciaremos y se tomará esa decisión siempre que se den condiciones de seguridad para facilitar el retorno", ha dicho el delegado el Gobierno.

Y ha añadido: "Vamos en esa dirección, sin duda, y confiamos en que a lo largo de las próximas horas podamos evolucionar definitivamente hacia la posibilidad de ordenar que se terminen esas restricciones que hemos tenido que imponer en los días anteriores".

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Martín ha destacado que "esta noche era absolutamente clave para poder trabajar y contener la evolución del incendio al norte del pantano de San Juan en dirección a Valdemaqueda y se ha hecho un esfuerzo extraordinario".

"Cientos, 400 aproximadamente, de trabajadores, de servidores públicos, han estado desde los medios terrestres luchando para contener esa avance del fuego y lo han conseguido", ha recalcado.

Para el delegado del Gobierno "la mejor noticia es que los trabajos han sido eficaces y que se ha conseguido frenar el avance del fuego hacia Valdemaqueda, una línea que no ha sido superada pero ahora debemos de continuar y ya están volando los medios aéreos para continuar consolidando ese escenario y poder confirmar que ese frente ha quedado contenido", ha dicho.

"Son horas clave porque a mediodía está previsto que el viento pueda cambiar y, por lo tanto, esa consolidación del enfriamiento, de la contención del frente va a ser determinante para poder darlo por controlado, pues sin duda es el que más nos preocupaba", ha recalcado.

Ha advertido de que "van a ir subiendo las temperaturas especialmente mañana y la ventana de oportunidad que desde ayer se venía señalando se cerraba a las doce o a la una del mediodía de hoy, y por lo tanto es clave el trabajo que se va a desarrollar esta mañana para poder consolidar el gran éxito que se ha conseguido en la noche de ayer".

"Tal vez es la primera ocasión en la que hay un despliegue de semejante magnitud en un territorio tan acotado, porque desde luego era absolutamente fundamental que el frente no superara la M-537, y así ha sido", ha insistido el delegado del Gobierno.

Francisco Martín ha agradecido "el extraordinario trabajo de todos los servidores públicos, la Unidad Militar de Emergencias, los bomberos de la Comunidad de Madrid, los bomberos de otras comunidades autónomas que han estado toda la noche peleando para conseguir que el fuego no sobrepasara la línea de defensa y que ahora han posibilitado trabajar ya de nuevo con medios aéreos".

"Así es que estamos en mejores condiciones que ayer y somos optimistas porque si los trabajos se desarrollan como están previstos podremos afrontar la tarde, con ese cambio de viento, con mejores expectativas", ha explicado.

Ha añadido que "el resto de frentes que afectan a Madrid permanecen consolidados también, no ha habido reactivaciones en ninguno de ellos a lo largo de la noche y se va a seguir trabajando y vigilando a lo largo de estas próximas horas y siempre en un proceso de valoración continua de cuál es la situación en cada municipio".

Ha aclarado no obstante que el incendio "todavía está fuera de control, fundamentalmente por la situación del norte del embalse de San Juan, y no se puede dar todavía por controlado, pero evoluciona de una manera positiva y si seguimos así pronto podremos tener buenas noticias". EFE

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