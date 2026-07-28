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Dubasin: “Lo más importante es estar por y para el grupo”

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Pamplona, 28 jul (EFE).- El nuevo jugador de Osasuna Jonathan Dubasin dijo este martes que su sueño era “llegar a Primera” y que “lo más importante es estar por y para el grupo”.

“Muy contento de poder estar aquí ya, conocer a toda la gente del club. Me siento muy acogido. Estas primeras horas son buenas para adaptarte y conocer a los compañeros, ya que después se nota dentro del campo”, afirmado el nuevo atacante rojillo en una entrevista con los medios dal club.

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El exjugador del Sporting ya conoce a gente del vestuario: “Conocía a Abel Bretones, a Boyomo y a Herrando. Desde que he llegado me han introducido muy bien en el grupo y les estoy muy agradecido”.

Reconoce que haber tenido “que trabajar mucho para tener esta oportunidad". "Es un momento para disfrutarlo, saborearlo y aprender de todos los compañeros que llevan años en esta categoría. Es para seguir creciendo”, añade.

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“Cuando eres más joven puedes tener algún tipo de duda, pero lo más importante es confiar en ti y que todo trabajo tiene su recompensa. La mía llega ahora, es momento de cogerla y de seguir creciendo”, destaca.

"Espero que sea lo mejor posible, vengo para ayudar a todos mis compañeros. Como digo siempre, lo más importante es estar por y para el grupo dentro y fuera del campo. Estoy en un momento en el que doy más valor a estar en esta categoría. Estoy preparado para exigirme”, agrega.

Sobre sus primeras palabras con Ramis, Dubasin explica que habló “poco", pero que cuando lo hicieron "quedó claro lo que quieren" de él. "Lo que he hecho toda la vida para poder llegar a Primera, siendo un jugador insistente que no se ahorra nunca una carrera. Espero que las cosas nos salgan bien”, subraya.

En cuanto a El Sadar, elogia a la grada rojilla: “Hace dos años viene a ver un partido y la verdad que es impresionante cómo aprieta la gente, la grada está cerca del césped y disfrutas mucho más, no solo de lo que sucede dentro del campo, sino también la afición. Están en todos los momentos”.

Preguntado por sus compañeros de ataque como Raúl o Budimir, Dubasin señala: "Son jugadores que llevan años en Primera, no hace falta decir nada, son muy inteligentes y me tendré que adaptar a su estilo de juego. Cuanto mejores números hagamos todos será mejor para todos”. EFE

le/ja/ism

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